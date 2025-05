Chico Rodrigues: É preciso regulamentar a profissão de cuidador

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) cobrou nesta terça-feira (13) medidas urgentes para a regulamentação da profissão de cuidador. Durante pronunciamento em Plenário, ele salientou que a categoria opera na informalidade e que o país enfrenta uma verdadeira “crise de cuidado”.

Rodrigues citou estatísticas segundo as quais o país terá, em 2070, mais de 40% de sua população com mais de 65 anos. Ele também ressaltou que, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), a demanda por cuidadores triplicará nas próximas décadas.

— Os lares brasileiros estão substituindo as tradicionais empregadas por cuidadores. Em apenas dez anos, a proporção de cuidadores pessoais no serviço doméstico quase dobrou — disse.

O senador destacou que a profissão de cuidador se torna fundamental num contexto em que as famílias são menores, as mulheres estão mais inseridas no mercado de trabalho e aumenta o número de divórcios entre pessoas da terceira idade. Ele lembrou que a categoria é formada principalmente por mulheres negras, e que a grande maioria trabalha na informalidade.

— Essas profissionais enfrentam salários baixos, jornadas extenuantes e uma rotina marcada pela informalidade e, pior, pela falta de proteção social. (...) Mais de dois terços dessas cuidadoras nem sequer contribuem com a previdência.

O senador defendeu o PL 76/2020 , projeto de lei de sua autoria que regulamenta a profissão de cuidador e estabelece direitos e deveres para a categoria. Rodrigues declarou que o Legislativo precisa responder a uma demanda que envolve questões relacionadas ao planejamento social e econômico.