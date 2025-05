Davi Alcolumbre participa da IV Cúpula Celac-China, em Pequim

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), participou nesta terça-feira (13) da IV Cúpula Celac-China, realizada em Pequim. Representando o Parlamento brasileiro, Davi integrou a comitiva oficial ao lado do presidente Lula, durante uma das agendas diplomáticas mais relevantes do ano no cenário internacional.

O encontro reuniu líderes da América Latina, do Caribe e da China em torno de temas estratégicos como cooperação econômica, desenvolvimento sustentável, conectividade e integração política entre os países do bloco. Como parte da programação, Davi participou da cerimônia de abertura do fórum e de reuniões com o presidente chinês Xi Jinping, o primeiro-ministro Li Qiang e o presidente da Assembleia Popular, Zhao Leji.

Durante a missão, também foram assinados mais de 20 acordos bilaterais entre Brasil e China em áreas como agricultura, energia, inovação, meio ambiente, saúde e inteligência artificial. A China já é o principal parceiro comercial do Brasil e um dos maiores investidores na América Latina.

Para Davi, a presença do Congresso Nacional na Cúpula é essencial para fortalecer o papel do Parlamento na política externa brasileira.

— Representar o Congresso Nacional neste encontro internacional é reafirmar o compromisso do Parlamento brasileiro com o multilateralismo, com o diálogo entre os povos e com a busca por soluções globais baseadas no respeito mútuo e no desenvolvimento sustentável. O protagonismo da América Latina no cenário internacional passa, também, pela atuação dos seus Parlamentos. Participar da cúpula é dar legitimidade democrática aos compromissos que o Brasil assume com seus parceiros estratégicos — afirmou o senador.

A parceria entre China e Celac completa 10 anos em 2025, com avanços significativos na promoção de investimentos e no combate à pobreza nos países-membros.