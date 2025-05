Prefeitura reforça que as inscrições para o processo seletivo da área da saúde são gratuitas

Estão abertas a partir desta terça-feira (13) as inscrições através do Edital 019 do processo seletivo para contratação temporária de profissionais na área da saúde de diversos níveis de escolaridade . A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad) reforça que as inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet.

Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site https://processoseletivo.portovelho.ro.gov.br/ , onde estarão disponíveis: o edital, a ficha de inscrição on-line e os procedimentos necessários para a inscrição, que está disponível, desde a meia-noite desta terça, até as 23h59min do próximo dia 16, conforme estabelecido no cronograma previsto, considerando o horário oficial de Rondônia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) são mais de 600 vagas imediatas oferecidas e ainda cadastros reservas. As convocações ocorrerão em substituição às vagas já ocupadas, as quais não poderão mais ser renovadas. Ainda de acordo com o edital, o prazo emergencial terá vigência de dois anos.

O processo seletivo tem como objetivo atender às necessidades emergenciais da saúde pública urbana e rural. Entre as vagas estão, agente comunitário de saúde, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, fisioterapeuta e vários outros profissionais. A remuneração prevista pode chegar a R$ 5,1 mil para médico veterinário e R$ 9,3 para médico clínico geral, mais benefícios.

Vale lembrar que cada candidato só poderá concorrer a apenas um cargo/localidade. Para mais informações o candidato pode acessar o edital .

Texto:André Oliveira

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)