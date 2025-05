Prefeitura de Porto Velho articula acordo com Censipam para modernizar dados geoespaciais da malha viária urbana e rural

Na manhã desta terça-feira (13), representantes da Prefeitura de Porto Velho estiveram reunidos na sede do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), em Porto Velho, para tratar da celebração de um Acordo de Cooperação Técnica entre o órgão federal e a administração municipal. O objetivo é viabilizar o compartilhamento de tecnologias e bases de dados cartográfica e georreferenciamento da malha viária do município, tanto urbana quanto rural.

Durante o encontro, o gerente substituto do Centro Regional de Porto Velho do Censipam, Pedro Ian Machado Rodrigues, destacou a importância da parceria. “Esse acordo é extremamente viável para o desenvolvimento de Porto Velho. O Censipam dispõe de dados precisos, que são disponibilizados à população, e essa cooperação com a Prefeitura permitirá um monitoramento mais eficiente, tanto da área rural quanto urbana. Essas informações são fundamentais para um trabalho assertivo, especialmente para os agricultores”, afirmou.

Segundo Rodrigo Ribeiro, titular da Semagric, os dados cartográficos atualmente utilizados pela Prefeitura estão defasados e precisam ser atualizados com urgência. “As informações georreferenciadas das estradas rurais e mesmo da capital já não condizem com a realidade atual. A modernização desses dados é essencial para planejarmos e executarmos políticas públicas eficazes, sobretudo na zona rural”, reforçou.

O secretário adjunto da Sema, Renato Muzzolon Jr., pontuou que a proposta de cooperação trará avanços importantes para a gestão territorial do município. “Esse tipo de parceria fortalece as ações interinstitucionais e amplia a capacidade da Prefeitura em atuar com base em dados técnicos e atualizados, o que beneficia diretamente a população”, concluiu.

A Prefeitura de Porto Velho seguirá com os trâmites para formalizar o acordo, que deverá trazer benefícios significativos na infraestrutura e planejamento do território municipal.

Também participaram da reunião o o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Renato Muzzolon Jr., além de representantes das secretarias municipais de Regularização Fundiária e Habitação (Semur), Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog) e de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb).

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Evelyn Menezes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)