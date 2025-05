Prefeitura lança Arraiá da Prefs e divulga calendário junino

O lançamento oficial da 1ª edição do Arraiá da Prefs aconteceu nesta terça-feira (13), no Prédio do Relógio, e contou com a participação de grupos folclóricos. O evento será organizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município (Funcultural) e acontece nos dias 23, 24 e 25 de maio, no Parque da Cidade.

Arraiá da Prefs marca a abertura oficial do Circuito Junino de Porto Velho O local foi escolhido por proporcionar um ambiente mais adequado para receber o público, as atrações culturais e, ainda, oferecer mais conforto para os vendedores ambulantes que participarão da festa.

Outra novidade, divulgada durante a solenidade, foi a confirmação das atrações nacionais: Forró do Muído e Ju Marques. Além disso, o cronograma com as apresentações contará com bois-bumbás, quadrilhas juninas, artistas regionais e diversas outras atrações que deixarão o evento ainda mais especial.

O Arraiá da Prefs marca a abertura oficial do Circuito Junino de Porto Velho, dando início às festividades do que promete ser o Maior São João do Norte em 2025. O evento será realizado em três noites, a partir das 19h, de celebração intensa da cultura nordestina e amazônica, reunindo música, dança e tradições populares.

Léo Moraes destacou a importância do resgate da tradição e a valorização dos artistas da capital A festa gera expectativa de público de cerca de 20 mil pessoas por dia, com entrada gratuita. Além de diversão, o Arraiá da Prefs também é uma oportunidade de gerar renda para várias famílias. O chamamento público foi aberto pela Semusb para o preenchimento de 57 vagas, distribuídas em 52 vagas para alimentação e cinco vagas para brinquedos.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a importância do resgate da tradição e a valorização dos artistas da capital. “A prefeitura tem trabalhado em todas as áreas e não podemos esquecer de quem mantém viva a nossa tradição. Nossas quadrilhas e bois-bumbás representam o nosso sentimento de pertencimento. O Arraiá da Prefs vai ser um momento especial e festivo para nossa população”, disse o prefeito.

Segundo o presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, o evento deve movimentar a economia da cidade. “Além das atrações, o arraiá vai impulsionar a geração de renda com os ambulantes cadastrados. A prefeitura pensou em tudo para que seja uma linda abertura do circuito junino em Porto Velho”, concluiu o presidente.

Solenidade contou com a apresentação da quadrilha junina Girassol e do boi-bumbá Az de Ouro Os grupos folclóricos já estão ensaiando para as festividades. A programação com a ordem das apresentações será divulgada em breve. O noivo da Junina Girassol, Reginaldo Velaskues, parabenizou a Prefeitura pela iniciativa e principalmente pelo novo local.

“O prefeito Léo Moraes está valorizando todos os grupos folclóricos com essa programação. Tenho certeza de que será uma linda festa e a minha quadrilha não poderia ficar de fora do Arraiá da Prefs”, finalizou.

De acordo com o secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior, essa é uma oportunidade de atrair mais turistas para a capital. “Porto Velho caminha a partir de agora para ser referência no São João da região norte. A Prefeitura vai valorizar ainda mais nossos artistas e tenho a certeza que nosso arraial será reconhecido nacionalmente”, disse o secretário.

Sobre o local da festa, o presidente da Emdur, Bruno Holanda, destacou que o Parque da Cidade é referência nos eventos da atual gestão, como por exemplo a páscoa que atraia milhares de pessoas. “O nosso Parque da Cidade é um local ideal para a realização dessas festividades com a presença das famílias. Tenho certeza que o Arraiá da Prefs será um grande sucesso em um dos mais belos espaços turístico da nossa cidade”. Concluiu.

A solenidade contou com a apresentação da quadrilha junina Girassol e do boi-bumbá Az de Ouro.

Texto:André Oliveira

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)