Semtran realiza pit-stop de conscientização no trânsito como parte da campanha Maio Amarelo

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), realiza ações de conscientização no trânsito durante todo o mês de maio, com a campanha internacional Maio Amarelo, e na manhã desta terça-feira (13) promoveu um pit-stop no cruzamento das avenidas Rio Madeira com Vieira Caúla.

A ação, que contou com a participação do titular da Semtran, Iremar Torres, e mais de 20 servidores, integra a campanha que este ano tem o tema “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”, cujo objetivo é mobilizar a sociedade para a construção de um trânsito mais seguro mediante palestras educativas nas escolas, faculdades e espaços públicos como o Parque da Cidade, e ainda entrega de panfletos e adesivos educativos em vias públicas e pontos estratégicos da capital.

O secretário explicou que o Maio Amarelo é uma campanha internacional de conscientização das pessoas do sistema de tráfego sobre a respeitabilidade das normas de trânsito e o respeito à vida. “Estamos promovendo uma série de atividades com o objetivo de sensibilizar os cidadãos sobre os cuidados que devem ter ao dirigir, atenção aos limites de velocidade, à sinalização, e com isso, diminuirmos os números de acidentes”, disse.

Maio Amarelo é uma campanha internacional de conscientização Para o secretário da Semtran, o engajamento da Prefeitura tem sido primordial, assim como o apoio do prefeito Léo Moraes, para o desenvolvimento das atividades alusivas à campanha e ainda a parceria das demais secretarias. “Nosso compromisso é o de promover ações voltadas à preservação da vida, não apenas no Maio Amarelo, mas o ano inteiro”, falou.

O prefeito Léo Moraes também ressaltou a importância da campanha. “Precisamos fazer a nossa parte como cidadãos, pois temos esta preocupação de contribuir para a construção de um trânsito mais seguro, daí que precisamos fortalecer ações educativas permanentes, pois apenas mediante a conscientização e prevenção, poderemos preservar nosso maior patrimônio, que é a vida”.

Sobre a ação da Semtran, o condutor William Francisco elogiou a iniciativa e ressaltou que somente campanhas de conscientização vão ajudar a mudar o trânsito de Porto Velho. “É fundamental mostrar para as pessoas, que a falta de atenção pode provocar acidentes e até mortes”, disse.

Campanha ocorreu no cruzamento das avenidas Rio Madeira com Vieira Caúla Já o comerciante Jadson Ferreira comentou que a educação no trânsito salva vidas. “Sempre dirijo com o maior cuidado e é importante que a Semtran realize sempre essas ações para conscientizar, não apenas os motoristas, mas os pedestres também”.

PROGRAMAÇÃO

De 9 a 16 de maio - Semtran em Ação, as equipes da Semtran realizam os seguintes serviços:

Pit-stop com motoristas e pedestres em semáforos e blitz educativa. Orientações sobre os serviços de transportes coletivos e o PVH Mobilidade; Divulgação e orientação sobre o Sinal de Vida nas faixas de pedestres; orientações sobre ciclistas e pedestres na área de fechamento do espaço alternativo e da ciclofaixa.

Divulgação e orientação do Maio Amarelo e do Dia D (passeio ciclístico).

De 17 a 18 de maio - Semtran em Ação:

No Parque da Cidade, das 17h às 20h, para divulgação e orientação sobre o Sinal de Vida, orientação de ciclistas, divulgação e orientação sobre Maio Amarelo e o Dia D (passeio ciclístico).



De 19 a 22 de maio:

Pit-stop com motoristas e pedestres em semáforos e blitz educativa.

De 23 a 24 de maio:

Semtran em Ação no Parque da Cidade, das 18 às 21h; Divulgação e orientação sobre o Sinal de Vida; Divulgação e orientação aos motoristas; Orientação sobre o Maio Amarelo e Dia D (Passeio ciclístico).

Dia 25 de maio:

Dia D (Passeio Ciclístico) Parque Circuito, Espaço Alternativo, rua Santos Dumont, rua Décio Bueno, travessa Aeronave, avenida Prefeito Chiquilito Erse, avenida Imigrantes, rua Cipriano Gurgel, avenida Tiradentes, rua Cassiterita, Rua da Prata, Rua do Contorno, rua Apolo e Parque da Cidade. Horário: 17h às 20h.

De 26 a 30 de maio:

Palestras em empresas e faculdades sobre o Maio Amarelo.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:Humberto Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)