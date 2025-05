“Uma Noite no Museu” vai contar a história de Porto Velho de forma interativa na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

Para valorizar o turismo histórico e em alusão ao dia do museu, comemorado em 18 de maio, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), promove “Uma Noite no Museu”, nesta sexta-feira e sábado (16 e 17), das 17h às 21h, no Museu da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM).

Além de pisar no chão histórico da Madeira-Mamoré, os visitantes estarão imersos em momentos marcantes, pois o evento trará vida a personagens conhecidos dos livros de história de Rondônia e do Brasil, que serão interpretados por professores e historiadores de Porto Velho. O evento “Uma Noite no Museu” promete ser uma verdadeira viagem no tempo, nos moldes do filme de mesmo nome.

O evento é gratuito e aberto ao público, reforçando o compromisso da Semdestur com a preservação da memória local, trazendo de volta o sentimento de pertencimento a Porto Velho.

Segundo o secretário Paulo Moraes Júnior, a ação também busca trazer de volta o costume de visitar nossos museus, “nosso objetivo é valorizar os espaços culturais da cidade, facilitando o acesso da população ao patrimônio histórico, como a entrada gratuita ao museu, e atrações interativas e lúdicas para todas as idades”.

Atração conta com visita guiada ao Museu da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré Confira as atrações:

• Visita guiada ao Museu da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré;

• 2ª edição do Tacacá Musical - próximo aos food trucks;

• Planetário inflável, com sessões sobre astronomia - piso superior do Galpão 3;

• Exposição de carros antigos - próximo aos food trucks;

• Funcionamento da Litorina, proporcionando passeios noturnos no ambiente ferroviário.

O evento é realizado pela Semdestur, por meio do Departamento de Fomento ao Turismo (Defotur), em parceria com a Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), Instituto Federal de Rondônia (Ifro), Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, Dydyo e Medquim Vestibulares.

Texto:Isabella Leite

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)