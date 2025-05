Biblioteca Viveiro das Letras promove palestra em homenagem ao Dia Mundial da Língua Portuguesa

Em celebração ao Dia Mundial da Língua Portuguesa, comemorado oficialmente em 5 de maio, a Biblioteca Viveiro das Letras sediou, na segunda-feira (12), uma palestra especial com o tema “Leitura, conhecimento e diversidade: múltiplos olhares, múltiplos saberes”, promovida em parceria com a Universidade Federal de Rondônia (Unir).

O evento contou com a presença de professores da rede estadual de ensino e acadêmicos do curso de Letras, e teve como objetivo destacar a importância da Língua Portuguesa, não apenas como instrumento de comunicação, mas também como elemento essencial da identidade cultural e da formação de leitores críticos.

Representando a Unir, as professoras doutoras Geane Klein e Ana Aguilar, ambas do curso de Letras Português, conduziram a palestra. A professora Ana Aguilar destacou a relevância do evento.

Para Alexandre Dourado, a iniciativa faz parte de uma política da Prefeitura, de valorização da cultura e da educação “É uma iniciativa muito importante, a Biblioteca Viveiro das Letras teve a ideia brilhante de comemorar o Dia da Língua Portuguesa com este evento, que é uma palestra realizada por nós, professoras da Universidade Federal de Rondônia. Tenho a alegria enorme de, junto com os que estão aqui presentes, destacar a importância da nossa língua e especialmente da formação de leitores críticos e reflexivos. Neste mundo globalizado e culturalmente riquíssimo, falar sobre isso é muito bom”.

Para o diretor da Biblioteca Viveiro das Letras, Alexandre Dourado, a iniciativa faz parte de uma política da Prefeitura, de valorização da cultura e da educação. “Estamos comemorando, ainda que de forma alusiva, o Dia Mundial da Língua Portuguesa. A Prefeitura de Porto Velho, por meio do nosso prefeito Léo Moraes, tem incentivado cada vez mais ações culturais nas bibliotecas. A língua é mais que comunicação, ela transmite a alma e o espírito de um povo. Este evento celebra não apenas o nosso idioma, mas sua grandiosidade na produção literária, científica e cultural”, disse o diretor da unidade.

Texto:Jhon Silva

Fotos:Hellon Luiz

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)