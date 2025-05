Prefeitura de Porto Velho alerta sobre importância da prevenção contra gripe

>

O primeiro acesso da população aos serviços de saúde deve ser nas Unidades de Saúde da Família

Semusa destaca que a gripe é a doença respiratória aguda e sua transmissão ocorre de pessoa para pessoa A gripe é uma doença viral respiratória comum que pode levar a complicações graves, especialmente em grupos de risco. Por conta dos cuidados necessários nesse período, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) reforça a importância da prevenção e ainda a vacinação contra a influenza.

A Semusa destaca que a gripe é a doença respiratória aguda e sua transmissão ocorre de pessoa para pessoa, principalmente por meio de tosse, espirro ou contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas. A influenza pode aparecer de duas formas: Síndrome Gripal - que é a mais frequente; ou como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - um quadro com sinais e sintomas de maior gravidade e que leva à internação.

Saiba como se prevenir da gripe adotando medidas simples:

-Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou usar álcool em gel, especialmente depois de tossir ou espirrar;

-Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com um lenço descartável;

-Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal;

-Não usar medicamentos sem orientação médica. A automedicação pode ser prejudicial à saúde;

-Em caso de gripe, procure o seu médico ou a unidade de saúde mais próxima para diagnóstico e tratamento;

-Pessoas com gripe devem evitar ambientes fechados e com aglomeração de pessoas.

De 1º de janeiro a 28 de abril de 2025, foram notificados no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe): 256 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, 247 foram evoluídos para cura e nove evoluíram para óbito.

No período de 1º de janeiro a 29 de abril de 2025, foram registrados no sistema de Informação da Vigilância da covid-19 eSUS-Notifica, 16.313 casos, sendo que foram 10.107 casos negativos, 2.692 confirmados laboratorialmente, curados 2.687, cinco evoluíram para óbito.

O primeiro acesso da população aos serviços de saúde, deve ser nas Unidades de Saúde da Família, mais próxima de sua residência, onde receberão orientações quanto as medidas de promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação.

Vacinação contra a gripe em Porto Velho segue até o dia 31 de julho

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação contra a gripe em Porto Velho segue até o dia 31 de julho, como parte da campanha nacional iniciada em setembro de 2024. As doses estão disponíveis gratuitamente nas unidades básicas de saúde e também no ponto fixo de vacinação no Porto Velho Shopping.

De acordo com o secretário da Semusa, Jaime Gazola, a estratégia de manter a vacinação no Porto Velho Shopping é uma forma de facilitar o acesso da população à imunização. O espaço funciona de acordo com o horário de funcionamento do shopping, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

O endereço das unidades de saúde que ofertam a vacina contra a gripe pode ser acessado aqui.

Texto:André Oliveira

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)