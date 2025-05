Prefeitura convida população a participar de audiência pública para elaborar o Plano Municipal de Saúde

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), convida a população para participar da audiência pública sobre a 3ª etapa do processo de elaboração do Plano Municipal de Saúde 2026-2029. O evento será realizado no dia 23 de maio, das 14h às 18h, no Teatro Banzeiros.

“O Plano Municipal de Saúde é um instrumento essencial para o planejamento das ações e políticas de saúde no município, conforme Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, e a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que estabelecem, entre outros dispositivos, a obrigatoriedade do planejamento ascendente e a garantia da participação popular no processo de construção das políticas públicas de saúde”, explicou a secretária adjunta da Semusa, Mariana Aguiar.

Ela acrescentou que a audiência pública é um espaço democrático e de diálogo que proporciona aos cidadãos “a oportunidade de apresentar sugestões, esclarecer dúvidas e contribuir de forma efetiva para o aperfeiçoamento das estratégias e ações voltadas à promoção da saúde em nosso município”.

Através dessa consulta popular e com base nas sugestões apresentadas pelos munícipes, a Prefeitura vai definir os investimentos, metas e prioridades a serem atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Porto Velho nos próximos quatro anos, daí a importância da participação maciça de profissionais da área e da sociedade como um todo.

“Queremos que esse Plano Municipal de Saúde de fato atenda às reais necessidades das pessoas, especialmente dos que mais precisam. Esse também é o anseio do nosso prefeito Léo Moraes”, finalizou Mariana Aguiar.

Texto:Augusto Soares

Foto:Leandro Morais/ SMC



