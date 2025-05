Maternidade Mãe Esperança retoma serviço de anestesiologia, com respeito ao atendimento humanizado

A Maternidade Municipal Mãe Esperança (MMME) é referência na assistência ao pré-parto, parto e puerpério, diferentes serviços ofertados com foco na qualidade de vida da mãe e do recém-nascido. A unidade funciona como pronto-socorro para gestantes e deve ser procurada em casos de intercorrências que venham a acontecer na gestação, com atendimento de urgência durante 24 horas.

Desde o início da atual gestão, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), vem trabalhando para ampliar os serviços. A maternidade conta, por exemplo, com profissionais anestesistas no quadro efetivo e um contrato complementar, vigente, para fins de garantir a plenitude da escala.

Porém, segundo a Semusa, nesse mês de maio a empresa deixou de cumprir algumas cláusulas contratuais e foi notificada pela Secretaria. Por conta do pedido de quebra contratual por parte da empresa, a secretaria teve que se readequar para que os pacientes não sofressem danos nesse mês de maio.

Unidade funciona como pronto-socorro para gestantes Na manhã desta segunda-feira (12), o secretário Jaime Gazola esteve com a atual empresa e foi firmado um acordo para a mesma dar seguimento no contrato, prestando o serviço de forma regular, até que a segunda empresa classificada no certame seja contratada.

Enquanto o serviço não havia sido estabelecido de forma completa, a Semusa buscou outras alternativas para que as pacientes não fossem prejudicadas no atendimento. “A Prefeitura de Porto Velho acompanhou toda a situação e por isso, em parceria com o Governo de Rondônia, encaminhou alguns pacientes que precisaram dessa especialidade médica ao Hospital de Base Ary Pinheiro", informou o secretário.

Vale destacar que, como parte ainda dessa ação, a Semusa reforçou a equipe de transporte, para garantir segurança no processo de transferência de pacientes para outra unidade. “Fizemos todas as tratativas administrativas para regularizar a situação. Mas a população não teve prejuízo e nem ficou desassistida”, finaliza o secretário.

Inaugurada em junho de 2006, a maternidade Mãe Esperança é referência no atendimento das mulheres em Porto Velho. A Prefeitura, por meio da Semusa reforça o compromisso com as pacientes da capital e a expectativa é que os problemas sejam brevemente solucionados para que possa garantir um local mais humanizado para as mulheres.

Texto:André Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)