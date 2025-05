Prefeitura de Porto Velho destaca papel dos enfermeiros na Atenção Primária à população

Celebrado em 12 de maio, o Dia do Enfermeiro é uma data significativa que homenageia os profissionais de enfermagem em todo o mundo. Esta data foi escolhida em homenagem ao nascimento de Florence Nightingale, a fundadora da enfermagem moderna, que revolucionou a prática e a formação dos enfermeiros no século XIX.

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), destaca o fundamental papel desses profissionais diante do atendimento à população na Atenção Primária de Saúde no município. Os enfermeiros que atuam nas unidades prestam assistência aos pacientes e também desenvolvem medidas para restabelecer e preservar a saúde de todos.

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), os enfermeiros desempenham um papel fundamental na promoção da saúde, prevenção de doenças e no cuidado primário à população. Entre suas atribuições estão, por exemplo, a realização de consultas de enfermagem para avaliação do estado de saúde dos pacientes, administração de vacinas e medicamentos conforme prescrição médica ou do próprio enfermeiro, realização de curativos e procedimentos, entre outras ações.

Enfermeiros de urgência e emergência são a linha de frente do sistema de saúde Ainda segundo a Semusa, os enfermeiros de urgência e emergência são a linha de frente do sistema de saúde, prontos para agir com rapidez e eficiência para salvar vidas. Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e no Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), esses profissionais enfrentam situações de alta pressão, oferecendo cuidados especializados e decisivos em momentos críticos.

De acordo com o secretário da Semusa, Jaime Gazola, a data vai além da comemoração. Ela serve para mostrar para a sociedade sobre a importância do profissional da saúde pública. “Os nossos enfermeiros do município estão sempre na linha de frente do atendimento. Na Atenção Primária, por exemplo, o enfermeiro é a pessoa que tem o primeiro contato com a população”, disse o secretário.

Seja na atenção básica, onde promove a saúde e previne doenças, ou na urgência e emergência, onde responde com coragem e habilidade a situações críticas, o enfermeiro é um dos pilares do sistema de saúde.

“Quero aqui parabenizar nossos enfermeiros do município de Porto Velho e dizer que desde o primeiro dia de gestão estamos trabalhando para melhorar a saúde da nossa população. E nossos profissionais merecem todos os reconhecimentos e aplausos nessa data especial, já estamos fazendo e ainda vamos fazer muito mais”, finaliza Léo Moraes, prefeito de Porto Velho.

Texto:André Oliveira

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)