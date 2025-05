Prefeito Léo Moraes encaminha projeto de lei para multar quem jogar lixo em Porto Velho

Com o compromisso de manter Porto Velho cada vez mais limpa, organizada e respeitada, o prefeito Léo Moraes anunciou que vai encaminhar à Câmara Municipal um projeto de lei que prevê a aplicação de multas, a partir de R$ 5 mil, para quem for flagrado jogando lixo em vias públicas ou mantiver terrenos baldios em situação de abandono.

A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas que visam fortalecer a limpeza urbana, preservar os espaços públicos e estimular uma cultura de responsabilidade compartilhada. Segundo o prefeito, é necessário agir com firmeza diante de práticas que prejudicam o bem-estar da cidade.

“Porto Velho passa pela maior operação de limpeza da história, que é a operação Cidade Limpa. Já tiramos mais de 60 mil toneladas de lixo das ruas da cidade. Mas do que adianta limpar e na sequência estar tudo sujo novamente? Não dá pra admitir que ainda tenha gente sujando a cidade como se isso fosse normal. Quem insistir nesse comportamento vai ser multado e vai pagar caro por isso", afirmou Léo Moraes.

Fiscalização será intensificada com apoio de câmeras e canais de denúncia, completou Léo Moraes A proposta que será encaminhada ao Legislativo nos próximos dias estabelece a penalidade para quem for identificado descartando lixo de forma irregular ou deixando terrenos tomados por entulho e mato alto. A fiscalização será intensificada com apoio de câmeras e canais de denúncia, além de campanhas educativas que devem ser ampliadas em toda a cidade.

“Queremos uma cidade limpa, bonita e acolhedora. Mas isso só é possível se cada um fizer a sua parte. A gestão está fazendo a dela. E quem não fizer, vai ser responsabilizado”, completou o prefeito.

O envio do projeto à Câmara está previsto para os próximos dias. A expectativa é de que, após aprovado, ele se torne mais um instrumento de transformação da capital.

Texto:Leandro Morais

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)