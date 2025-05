Prefeitura de Porto Velho atende pedido da comunidade e inicia recuperação de estrada no Km 13, Vila Codaron

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), deu início aos serviços de recuperação da estrada vicinal que dá acesso à Vila Codaron, localizada no km 13 da BR-364. A ação beneficia diretamente cerca de 500 famílias que vivem na região, cercada por indústrias, pequenos comércios e propriedades rurais voltadas à produção de hortaliças, que abastecem supermercados da capital.

Atendendo a uma solicitação feita pela própria comunidade, as equipes da Semagric também estão realizando serviços de patrolamento e recuperação dos pontos mais críticos ao longo dos 4 km que compõem as ruas da vila.

Para Valdelir de Carvalho Vieira, morador da comunidade há mais de 40 anos e proprietário de um pequeno comércio na região, a intervenção representa o fim de um sofrimento antigo enfrentado no período das chuvas. “O sofrimento no inverno é grande. É muito difícil trafegar por aqui quando chove. Mas com esse trabalho que está sendo feito agora, vai resolver esse problema não só pra mim, mas para toda a comunidade”, declarou.

Jéssica Meireles, também moradora da vila, destacou os impactos positivos que a obra traz para o dia a dia das famílias. “Vai melhorar bastante. A gente não vai mais sofrer com tanta lama. Meu filho vai poder ir pra escola de sapato, não vai mais ter que usar chinelo pra não estragar os sapatos”, contou emocionada.

Prefeitura segue com o compromisso de investir na infraestrutura das comunidades rurais Quem também comemorou a ação foi Cleide Silva, funcionária de uma fábrica de telhas localizada na vila. “O pedido da comunidade foi atendido. A gente estava se sentindo abandonado, mas agora a realidade está mudando. Esse trabalho vai dar mais mobilidade pra todo mundo”, afirmou.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, explicou que os serviços fazem parte de um planejamento de manutenção de estradas vicinais, com foco em garantir o acesso a comunidades produtivas e o transporte escolar. “Essa é uma região estratégica, com muitas famílias que vivem da produção rural. Melhorar a trafegabilidade é essencial para garantir o escoamento da produção e a qualidade de vida dos moradores”, destacou.

A Prefeitura segue com o compromisso de investir na infraestrutura das comunidades rurais, fortalecendo a agricultura familiar e garantindo dignidade e acesso aos serviços essenciais.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Delcimar Fragoso

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)