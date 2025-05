Prefeitura reforça canais de contato com a população para atender demandas relacionadas a questões ambientais

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), reforça os canais de contato para que a população apresente as demandas como denúncias, sugestões, reclamações e elogios relacionados às questões de meio ambiente e sustentabilidade.

“Essas demandas apresentadas pelos moradores muito contribuem com o nosso trabalho e até mesmo com a implantação de novas ações que possam beneficiar a nossa cidade e o município como um todo. É uma forma também de obtermos uma avaliação direta do que estamos fazendo. A orientação do prefeito Léo Moraes é que possamos ter esse contado de proximidade com os munícipes”, comentou o titular da Sema, Vinícius Miguel.

Nesses últimos dias, a Sema tem recebido vários contatos solicitando plantio de árvores, orientações sobre poda e retirada de árvores, galhos atingindo a rede elétrica e até mesmo solicitação para retirar árvore caída em via pública, entre outras.

Vinícius Miguel reforça que qualquer cidadão pode apresentar sugestões, demandas ou reclamações diretamente para o e-mail [email protected] ou direto na sede da secretaria, localizada na avenida Abunã, nº 1736, bairro São João Bosco, no horário das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. Clique aqui e veja outros canais de contato com a Sema.

PODAS

Visando a melhoria da estética da cidade, contribuir com a limpeza urbana e até evitar acidentes de trânsito, a Sema realiza poda de árvores constantemente nas vias públicas, parques e praças de Porto Velho, além de trabalhar em parceria com outros órgãos da gestão municipal.

Lembrando que podas ou cortes de árvores em área particular não podem ser realizadas sem a devida autorização da Sema.

PLANTIO

Antes de plantar uma muda de árvore é preciso saber se a espécie é apropriada para o local onde a pessoa pretende realizar o plantio. Também é preciso saber o tipo de solo, espaço disponível, condições climáticas e até mesmo os impactos que a planta vai causar. Essas são algumas questões que também precisam ser avaliadas com orientações de técnicos da Sema.

Para outras informações ou denúncias de crimes contra o meio ambiente, a Sema disponibiliza o telefone (69) 9 8423-4092.

Veja algumas perguntas e as respostas da Sema:

1 - Percebi uma praça ou parque sem árvores. Posso avisar?

Resposta - Sim! Se você identificou um espaço público que precisa de arborização, envie a localização e fotos para o e-mail: [email protected] ou telefone: (69) 9 8423-4092. Juntos podemos tornar nossa cidade mais verde.

2 - Preciso podar ou retirar uma árvore. O que faço?

Resposta - Você deve solicitar autorização prévia da Sema. Envie seu pedido com fotos e localização para o e-mail: [email protected] ou vá até a sede da Sema, na rua General Osório, 81, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Informações: (69) 9 9942-7097.

3 - A árvore está encostando ou atingindo a rede elétrica. O que fazer?

Resposta - Não toque nem tente podar. Isso é perigoso! Ligue para a Energisa através do número 0800 647 0120. A concessionária é a responsável por podas em áreas com risco elétrico;

4 - Tem uma árvore caída atrapalhando o trânsito. Quem pode resolver?

Resposta - Avise imediatamente a Defesa Civil Municipal pelos números 199 ou (69) 98473-2112. Eles atuarão junto com os demais órgãos responsáveis para retirar a árvore e liberar a via.

Texto:Augusto Soares

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)