Consulta pública para Plano Municipal de Saúde 2026–2029 já está aberta em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho já iniciou a consulta pública para a construção do Plano Municipal de Saúde (PMS) 2026–2029. A população pode participar do processo até o dia 9 de junho, contribuindo com sugestões, críticas e propostas que irão nortear as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) no município pelos próximos quatro anos.

O Plano Municipal de Saúde é o principal instrumento de planejamento da gestão do SUS e a participação social é fundamental para garantir que as decisões reflitam as reais necessidades da comunidade.

A consulta tem como objetivo definir diretrizes, prioridades, metas e investimentos para o setor, promovendo um espaço democrático de diálogo entre o poder público e a sociedade. Todos os cidadãos, profissionais da área, conselhos, entidades e associações podem participar preenchendo o formulário eletrônico disponível aqui .

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com a transparência e a construção de políticas públicas de saúde baseadas na escuta popular. A colaboração de todos é essencial para fortalecer o SUS e promover uma saúde pública de qualidade em Porto Velho.

Texto:Renata Beccária

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)