Sete ruas do distrito de Vista Alegre do Abunã vão receber pavimentação

Por muito tempo, Vista Alegre do Abunã ficou à margem dos investimentos do Município em infraestrutura. Mas na manhã desta sexta-feira (9), esse ciclo começou a mudar. O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, assinou oficialmente a ordem de serviço para a pavimentação de sete ruas no distrito, marcando o início de uma nova fase para a comunidade.

A obra, que ainda será iniciada, representa um investimento de R$ 3,3 milhões e foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado federal Coronel Chrisóstomo. Ao todo, mais de 12 mil metros quadrados de asfalto novo serão aplicados em vias que há anos aguardavam atenção do poder público.

Com o prefeito Léo Moraes, outras autoridades também estiveram presentes no ato em Vista Alegre Durante a assinatura, o prefeito Léo Moraes reforçou o compromisso da gestão com todas as regiões do município. “Essa emenda é de 2022 e, por algum motivo, não foi utilizada. Mas na minha gestão, todo recurso é muito bem-vindo. Estou aqui pra fazer pelo povo o que precisa ser feito. Na minha gestão não tem panelinha — comigo, quem vier pra ajudar será sempre bem-vindo”.

O deputado Coronel Chrisóstomo, autor da emenda, participou do ato. “Vista Alegre é terra de gente trabalhadora, que merece atenção. Estou aqui com alegria porque sei que esse recurso vai mudar a realidade de muita gente. E sigo à disposição para continuar ajudando”.

Presente no encontro, o serralheiro Alceu Santos, morador do distrito há quase 40 anos, avaliou a ação com firmeza. “Não é só o asfalto. É a sensação de que a Prefeitura, enfim, chegou aqui com um olhar mais atento. O que a gente quer é isso: compromisso com quem mora distante, mas não é menos importante”.

A Operação Cidade Limpa também foi lançada com ações em todo o distrito OUTRAS AÇÕES

Além da pavimentação, Vista Alegre também será incluído nas ações da Operação Tapa-Buraco, que atenderá pontos críticos de vias como João Leandro Barbosa, Luiz Antônio Mioto, Olavo Bilac de Campos, Jorge Teixeira e Antônio Olímpio de Lima.

Outra novidade anunciada durante a agenda foi o lançamento da Operação Cidade Limpa no distrito, uma das maiores frentes de serviços urbanos já realizadas em Porto Velho.

A ação contempla uma força-tarefa com equipes de limpeza, máquinas pesadas e caminhões para executar serviços de roçagem, varrição, recolhimento de entulhos, poda de árvores, pintura de meio-fio e limpeza de ruas e espaços públicos.

O objetivo é promover a revitalização completa da área urbana de Vista Alegre, garantindo mais segurança, saúde e bem-estar para os moradores. A operação já demonstrou sua efetividade na capital e, agora, chega aos distritos como parte do compromisso da Prefeitura em levar dignidade para todas as regiões do município.

Texto:Leandro Morais

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)