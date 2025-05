Semed divulga homologação dos recursos do Edital 02 do processo seletivo de voluntários

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) divulgou na tarde desta sexta-feira (9) a homologação dos recursos do Edital Nº 02/2025/SEMED do processo seletivo para contratação de serviços voluntários para atender ao Programa Unidos pela Educação.



O processo seletivo oferece 152 vagas para voluntários atuarem como auxiliar de alimentação, auxiliar de limpeza, e auxiliar administrativo, tanto nas unidades de ensino da zona urbana quanto rural, além da sede da Semed. Ao total, 5.821 pessoas se inscreveram no certame.

Os serviços serão prestados de forma voluntária, ou seja, sem vínculo empregatício ou qualquer obrigação trabalhista. No entanto, os selecionados terão direito a uma ajuda de custo diária no valor de R$ 80 para cobrir despesas com alimentação e transporte. Os voluntários selecionados atuarão por um período inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses, conforme necessidade da Semed.

Confira aqui a homologação dos recursos.



Texto: Semed

Fotos: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)