Conheça Rafaela, uma mãe atípica que conta com o apoio da Prefeitura para os cuidados com o filho diagnosticado com TEA

Mãe é um ser incrível e divino, que além de gerar filhos, é capaz dos maiores sacrifícios por eles. Ser mãe é vivenciar uma experiência de muito amor e carinho, mas também de grandes responsabilidades.

Ser uma mãe atípica exige aida mais. Ela vive uma busca constante por informações e recursos com o objetivo de proporcionar bem-estar e o desenvolvimento dos filhos. Sua rotina é mais complexa e intensa, exige mais energia e tempo para atender às necessidades peculiares dos seus pequenos.

Esse é o caso de Rafaela Coelho de Souza, moradora do residencial Bairro Novo, mãe do pequeno Ícaro, que vai fazer três aninhos em julho e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além de não verbalizar, a criança tem a audição muito sensível a ruídos e exige cuidados constantes por parte da mãe.

“Ser uma mãe atípica é como estar numa guerra que nunca tem fim. Todos os dias você tem que levantar cedo e tem um desafio novo, uma experiência nova, uma coisa nova que eles aprendem ou algo novo que eles rejeitam, que eles não querem”, comenta Rafaela.

A guerra, no entanto, ficou mais suave para ela, com o auxílio da Prefeitura de Porto Velho, que disponibiliza o ônibus multissensorial para o transporte do filho até a clínica onde é realizada a terapia.

A ROTINA

Rafaela é mãe do pequeno Ícaro que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) Ela conta que o filho acorda por volta das 5h30. Rafaela, com a ajuda de sua mãe, leva o menino de carro para a escola pela manhã. Na volta, ele almoça, brinca, dorme um pouco, vai para a terapia que faz todos os dias em uma clínica na zona Sul da cidade.

“Hoje ele não quis ficar na sala e brincar com a Tia Paula, que é a terapeuta dele, mas tem dias que ele chega, entra sozinho e quer ficar lá dentro, não quer sair. Então, são dias e dias assim, dias de luta e dias de glória, isso mesmo”, comentou.

O DIAGNÓSTICO

Quando a criança completou um ano, a pediatra identificou alguns sinais característicos do espectro autista, como se irritar com o barulho, não gostar de estar com outras crianças, nem de contato físico, entre outros. Com quase 2 anos de idade, Ícaro foi encaminhado para exames específicos com um neuropediatra o qual deu o diagnóstico que mudou completamente a rotina de vida da Rafaela.

“Foi um choque para mim porque eu não sabia nada sobre o autismo. Eu caí assim de paraquedas, eu não sabia nada. Aí tive que estudar, tive que aprender. Pesquisei muita coisa na internet para saber. Mas a gente ainda está aí, todo dia aprendendo uma coisa nova. A gente nunca sabe tudo”, disse.

AJUDA NA HORA CERTA

Rafaela acrescentou que o ônibus multissensorial é muito confortável e facilita a vida dela O programa de inclusão e acessibilidade implantado na gestão do prefeito Léo Moraes, que disponibiliza um ônibus multissensorial para o transporte de pessoas com TEA, chegou na hora certa. Ele está sendo um alívio tanto para o pequeno Ícaro quanto para o bolso da mãe dele e dos familiares, já que a criança precisa fazer terapia de segunda a sexta-feira.

Como o menino é muito sensível ao barulho do transporte coletivo urbano e dos passageiros, Rafaela, que pegava quatro ônibus ao dia, foi obrigada a utilizar o transporte por aplicativo e as despesas aumentaram significativamente, chegando a R$ 50 diariamente somente com a condução.

“O ônibus veio para salvar mesmo a gente dessa rotina. Eu vi o vídeo que o prefeito postou nas redes sociais e tinha lá o link para se inscrever. Entrei no link, coloquei todos os documentos que pedia e depois de um tempo saiu a autorização para ele poder pegar o ônibus”, recordou.

Rafaela também disse que é muito fácil agendar a solicitação de transporte. O processo todo é feito pelo próprio site da Prefeitura. “Você agenda lá no site, é bem tranquilo. Você coloca o horário para onde você quer ir, o horário para voltar. E é maravilhoso”, explicou.

MUITO CONFORTÁVEL

Rafaela acrescentou que o ônibus multissensorial é muito confortável e facilita a vida dela, mas principalmente a do filho. Para ela, é muito bom saber que um ônibus todo preparado estará na frente de casa para transportar as crianças com carinho.

“Não precisa se preocupar em pagar aplicativo, ou pegar um ônibus, ou a criança entrar em crise por causa de um ônibus lotado, um ônibus barulhento. Esse projeto do ônibus é maravilhoso para mim”, enfatizou.

MENSAGEM PARA AS MÃES

“Eu queria dizer para elas não desistirem. Não é fácil. Tem dia que a gente quer sumir, jogar tudo para o ar, mas não desistam dos seus filhos. Meu filho evoluiu muito com as terapias, com o apoio de todo mundo da minha família. Todo dia é uma guerra, mas a gente vence. Cada dia a gente vence uma batalha. Vale a pena, com certeza. É difícil, mas é gratificante”, finalizou.

Texto:Augusto Soares

Foto:Augusto Soares

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)