Maria Célia vai passar o primeiro Dia das Mães em uma nova moradia

Neste domingo, o Dia das Mães será diferente para a dona de casa Maria Célia, de 53 anos. Pela primeira vez, ela celebrará a data em um lar que pode chamar verdadeiramente de seu. Moradora de Porto Velho, ela foi uma das contempladas com um apartamento no residencial Porto Fino, entregue pela Prefeitura no último dia 24 de abril.

A emoção de Maria Célia ao ser sorteada foi indescritível. Após anos vivendo em uma área de risco na Vila Tupi, ela agora se prepara para mudar para o novo endereço, onde poderá viver com segurança e dignidade ao lado da filha mais nova, da netinha e do esposo.

“Para mim é uma alegria enorme, porque a minha casa eu comprei sem saber que era uma área de risco. Ela foi se acabando, e a Prefeitura deu a oportunidade de nos tirar dali. Sou muito grata a Deus, primeiramente, e depois a todos que fizeram parte do projeto Minha Casa, Minha Vida. Estou muito feliz mesmo. Esperei desde 2011 por isso”, compartilhou emocionada.

Maria Célia destaca que o novo lar representa um recomeço

Maria Célia vive com escoliose e, por ser beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC), foi contemplada com um apartamento no térreo, adaptado às suas necessidades. Ela destaca que o novo lar representa muito mais do que um espaço físico, é um recomeço, um símbolo de dignidade.

“Eu ganhei, fui presenteada. Recebi e não tenho palavras para agradecer. Deus me prometeu ainda em 2010, numa igreja, que eu ganharia uma casa de alvenaria e que seria aplaudida de pé. E foi exatamente assim”, lembra, emocionada.

Este domingo, 11 de maio, será o primeiro Dia das Mães que Maria Célia passa em sua nova moradia. “Nem todo mundo tem esse prazer. Eu sou grata a Deus por essa felicidade. Vou passar o Dia das Mães com muita alegria, com muita felicidade, dentro da minha casa nova, minha nova moradia.”

Residencial Porto Fino é um grande marco para centenas de famílias O residencial Porto Fino, entregue recentemente pela Prefeitura de Porto Velho e Governo Federal, é um grande marco para centenas de famílias. Localizado em uma área com infraestrutura completa, segurança e acessibilidade, o espaço tem representado um sonho realizado para muitos.

ACREDITE NO SEU SONHO

Maria Célia deixa uma mensagem para outras mães e famílias que ainda esperam por sua vez:

“Acredite em Deus, persevere, tenha esperança. Porque uma hora a vitória vem. Eu esperei desde 2011. Minha filha acreditou junto comigo. Aqueles que tiverem esse desejo, esse sonho de uma moradia digna, tenham fé: Deus é o dono de tudo e Ele resolve tudo.”

Texto:Jhon Silva

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)