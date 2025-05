III Feira da Mulher do Norte incentiva e dá espaço às mulheres empreendedoras

O empreendedorismo feminino tem sido crucial para impulsionar a economia, gerar empregos, promover igualdade de gênero e empoderar mulheres, contribuindo para um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. Seguindo este contexto, a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres da Prefeitura de Porto Velho, realiza nesta sexta-feira (9), a III Feira da Mulher do Norte, das 7h às 15h, na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), que cedeu o Espaço Multieventos para o evento.

Para a diretora de Políticas Assistenciais para Mulheres (SGG), Lena Assis, a Feira é fundamental, pois fortalece o empreendedorismo feminino e impulsiona a criação de negócios, geração de empregos e crescimento econômico. “Muitas mulheres empreendedoras buscam soluções para problemas sociais e ambientais, contribuindo para um desenvolvimento mais sustentável”, afirmou.

O empreendedorismo feminino é uma ferramenta importante para a inclusão social, especialmente para mulheres de grupos vulneráveis e trabalhadores informais. O sucesso de mulheres empreendedoras serve de inspiração para outras mulheres, encorajando-as a seguir seus sonhos e acreditarem em seu potencial.

Segundo Eliane Guatel, esta é sua primeira experiência na Feira da Mulher do Norte “Nesta terceira edição da Feira Mulher do Norte, estamos aqui hoje fazendo a junção das mães atípicas e das mães típicas, um projeto da coordenadoria com o objetivo de unir as mulheres empreendedoras, tirá-las muitas vezes do anonimato e trazer uma questão financeira para dentro de casa. Daí a importância desta iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, uma porta aberta pelo nosso prefeito Léo Moraes. Também agradecemos o TRE por abrir as portas para essas mulheres empreendedoras”, falou.

Lena finalizou convidando a comunidade para prestigiar a Feira e aproveitar para comprar um produto para presentear no Dia das Mães.

Segundo a coordenadora da Rede de Mães Atípicas e Empreendedoras, Eliane Guatel, esta é sua primeira experiência na Feira da Mulher do Norte. “Eu como mãe atípica e empreendedora estou achando um evento grandioso e minhas colegas também, porque é oportunidade de geração de renda, que a Prefeitura disponibiliza”, disse.

Eliane começou a empreender em 2021, depois de uma depressão, e o empreendedorismo, além do complemento da renda, significa viver, porque para ela é uma terapia e que ama o que faz. A empreendedora trabalha com camisetas femininas temáticas e direcionadas para o público específico. "Sou mãe de uma filha com Transtorno Espectro Autista (TEA), e por isso, trabalho muito com camisetas do autismo, porém, estou abrindo um novo leque com mais estampas focadas em pessoas com deficiência, que são usadas pelos pais, pela família, profissionais da educação, da saúde, que aderem muito às minhas camisetas", explicou.

A jovem Lorrana Dias fez questão de destacar a importância da Feira, onde está comercializando produtos dos segmentos de presentes e cosméticos. “É uma honra participar, pois trata-se de uma excelente oportunidade para nós mulheres empreendedoras. “Atualmente, o empreendedorismo feminino e as mulheres estão ocupando cada vez mais espaços no mercado de trabalho. Muitas vezes não contamos com um espaço para expor nossos produtos e a Feira nos dá essa oportunidade”.

Trabalhando por conta própria há mais de dois anos, Lorrana relata que abriu uma loja on-line e agora está expondo seus produtos nas feiras. “Comecei com muito pouco, um investimento de R$ 250,00 e hoje já tenho bastante produto. Eu me surpreendo com o pouco que comecei para onde estou hoje. Então a feira, ela expandiu muito a questão de conhecimento, porque conheci outras pessoas e vai aumentando o negócio, conheci outras mulheres também, então vamos somando experiências e crescendo mais e mais. Então a feira é muito importante”.

Texto: Humberto Oliveira

Fotos: José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)