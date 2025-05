Confira a programação da festa em homenagem às mães que acontece no próximo sábado (10)

Neste sábado (10), as mães de Porto Velho têm um encontro marcado com o carinho, a celebração e a gratidão. A Praça CEU, localizada na zona Leste da capital, será transformada em um grande espaço de acolhimento, cultura e cuidado. A iniciativa é da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), e promete uma tarde inesquecível para todas as mães da cidade.

A programação começa a partir das 16h, com uma série de atrações gratuitas que vão desde serviços de estética e beleza até shows musicais, aulas de dança e sorteios de prêmios.

O secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior, reforça que o evento é mais que uma homenagem, é um gesto de valorização. “Será um momento para celebrar as mães de Porto Velho, com embelezamento, maquiagem, esmaltação, corte de cabelo, limpeza de pele e também shows musicais”, destacou o secretário.

Segundo ele, a proposta é que as mães se sintam cuidadas, lembradas e, principalmente, celebradas por tudo o que representam para a sociedade.

Ao longo do evento, serão realizados sorteios de prêmios que prometem surpreender. Entre os itens, estão cama box, bicicleta, chapinha para o cabelo, fogão, televisão e até sorteios de PIX. Tudo isso, distribuído entre os intervalos da programação artística, que contará com DJ, dança do ventre, zumba, aula-show com chef, e um show ao vivo da cantora Marla Souza e banda.

Além disso, o prefeito Léo Moraes também estará presente. “Este é um momento de alegria e reconhecimento. As mães são a base da nossa sociedade e merecem toda essa atenção. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente acolhedor e cheio de carinho, onde elas possam sorrir, relaxar e aproveitar”, afirmou o prefeito.

Festa é resultado do esforço coletivo de várias secretarias e instituições parceiras Pensando em tudo, a organização garantiu um espaço kids para que as mães possam aproveitar com tranquilidade. As crianças terão diversão garantida com atividades lúdicas e a presença confirmada da animada "Carreta Furacão", que costuma ser sucesso por onde passa.

A festa é resultado do esforço coletivo de várias secretarias e instituições parceiras. Estão envolvidos, além da Semdestur, a Semes (Esporte e Lazer), Emdur (Desenvolvimento Urbano), Funcultural (Cultura), Semusa (Saúde), Semagric (Agricultura), SMTI (Tecnologia), SMC (Comunicação) Seduc, e diversos outros parceiros, como Sesc, Geap, Fiero, Stabilizzare Pilates, entre outros, Agevisa, Seduc Ajero, Fiero, Sesc, Geap, CMEC, e as empresas Brasil Digital, Tempos Modernos Cursos, Zequinha Araújo, Salão Milton Carvalho e Stabilizzare Pilates.

Confira a programação completa:

16h – DJ Mário

16h30 – Apresentação de Dança do Ventre

17h – Aula de Zumba

17h30 – DJ Elenquelma

18h – Aula Show com o Chef Diogo Sabião

18h30 – Cerimonial com a presença do Prefeito Léo Moraes

19h30 – Show ao vivo com Marla Souza e banda

Além da programação cultural e das atividades de estética, o evento contará com sorteios de vouchers para serviços de beleza e aulas de pilates, completando uma tarde especial pensada com cuidado e afeto. O evento é aberto ao público e totalmente gratuito.

Texto:Jhon Silva

Fotos:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)