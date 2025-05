Semed reforça sobre alteração no cronograma do processo seletivo de voluntários

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) deve concluir o processo seletivo para contratação de voluntários do programa Unidos pela Educação nesta primeira quinzena de maio. O programa tem a finalidade de promover a integração da comunidade local com o convívio escolar, promover o bem-estar dos estudantes da Rede de Ensino do Município de Porto Velho, auxiliando nas atividades das unidades de ensino.

A Semed informa que no último dia 2 de maio foi publicada no Diário Oficial a errata 04/2025 ao edital nº 02/2025/Astec/Semed . Essa errata altera o cronograma do processo seletivo: a divulgação da resposta ao recurso contra o resultado preliminar, inicialmente prevista para 29/04, ocorrerá em 09/05; a divulgação e homologação do resultado final, anteriormente programadas para 02/05, acontecerão em 12/05; e a divulgação da convocação, que também teria data prevista para 02/05, será realizada em 13/05.

Serão selecionados 152 (cento e cinquenta e dois) voluntários, levando em consideração a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, para exercer as atividades como Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Alimentação e Auxiliar Administrativo.

Confira a errata 04/2025 com a alteração do cronograma aqui.

