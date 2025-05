Copa Madeirão de natação acontece no próximo sábado (10) no Parque Aquático Vinícius Danin

No próximo sábado (10), os atletas das categorias pré-mirim, a partir de 7 anos ao Sênior, acima de 20 anos, participarão da primeira edição da Copa Madeirão de natação realizado pela Federação Aquática do Estado de Rondônia (Faer) em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes).

De acordo com a federação, a competição deve reunir mais de 160 atletas de várias idades e vai seguir durante todo o dia. A previsão é começar a partir das 8h e seguir até as 18h, no Parque Aquático Vinícius Danin, que fica localizado no complexo da Vila Olímpica Chiquilito Erses, na Av. Amazonas, 6363, no bairro Cuniã. Quem deseja acompanhar a competição, basta comparecer ao local que será com entrada gratuita.

Atletas do Programa Construindo Campeões, realizado pela Semes, também participarão da competição.

Segundo o secretário da pasta, Cássio Moura, essa é uma oportunidade para que as crianças e jovens possam mostrar o desenvolvimento dos treinos. “Essa é uma parceira importante para a natação do município. Nossos alunos do Construindo Campeões vão sentir a emoção de participar de um grande evento e isso é só o começo”, disse o secretário.

O Parque Aquático Vinícius Danin conta com a única piscina pública olímpica de Rondônia, com um comprimento de 50 metros e largura de 25 metros, sendo a profundidade de 3 metros. Essas dimensões são estabelecidas para garantir que a piscina seja adequada para competições de natação olímpica.

Segundo o presidente da federação, Paulo Siqueira, essa primeira competição, em parceria com a Semes, demonstra o interesse do município em desenvolver o esporte na capital. “Agradecemos à prefeitura pela parceria e destacamos que esse é o primeiro vento da Copa Madeirão de natação. Vai ser uma competição de alto nível e, principalmente, preparar os nossos atletas para competições estaduais e até nacionais”, finaliza o presidente.

Texto:André Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)