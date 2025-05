Prefeitura utiliza iluminação especial em pontos culturais da cidade em alusão ao Maio Amarelo

Com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da responsabilidade e do cuidado no trânsito, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) , em ação alusiva à campanha Maio Amarelo, vai iluminar conhecidos pontos culturais da cidade com luzes especiais amarelas.

Durante todo o mês de maio, receberão iluminação temática pontos como Praça das Três Caixas D’Água, Parque da Cidade, Praça da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) e Prédio do Relógio. A iniciativa marca o apoio da Prefeitura com o movimento Maio Amarelo, que visa à conscientização e redução dos sinistros de trânsito.

A ação é uma solicitação oficial da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) como parte de uma série de atividades voltadas à mobilização da sociedade civil e do poder público por um trânsito mais seguro. A cor amarela simboliza atenção, sinalização e advertência no trânsito.

“A iluminação faz parte do esforço de sensibilizar a população sobre a importância da responsabilidade e do cuidado no trânsito”, afirmou o titular da Semtran, Iremar Torres.

Para o presidente da Emdur, Bruno de Holanda, a iniciativa é essencial porque confirma o compromisso da atual gestão com os porto-velhenses. “Além de conscientizar para a importância do engajamento de todos na campanha Maio Amarelo, os pontos escolhidos vão deixar a cidade mais bonita com essa iluminação especial”, falou.

O prefeito Léo Moraes reforça que a Prefeitura e as secretarias não medem esforços para efetivar ações que beneficiem e, ao mesmo tempo, conscientizem os cidadãos. Maio é o mês dedicado à conscientização sobre a segurança no trânsito, e o movimento Maio Amarelo surge com a missão de alertar a população sobre a gravidade dos acidentes rodoviários e promover ações educativas que busquem reduzir esses números alarmantes.

“Nossa gestão está sempre focada em fortalecer as campanhas como o Maio Amarelo, trazendo à tona a importância de atitudes responsáveis no trânsito, tanto para motoristas quanto para pedestres. Estamos todos engajados para que estas ações efetivamente alcancem os objetivos”, finalizou Moraes.

MAIO AMARELO

Com o tema Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana, o movimento Maio Amarelo é uma campanha internacional que, mais uma vez, tem como proposta mobilizar e sensibilizar toda a sociedade para reduzir os índices de mortes e feridos no trânsito das cidades do mundo inteiro, por meio de parceria entre o poder público e a população em geral.

Texto:Humberto Oliveira

Fotos:Leandro Morais/ Emdur

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)