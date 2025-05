Oficina de Capacitação em Produção de Manivas de Mandioca fortalece agricultura familiar em Porto Velho

Com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva da mandioca em Rondônia, técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagric), produtores rurais e profissionais da área participaram da Oficina de Capacitação em Produção de Manivas de Mandioca, promovida pela Embrapa Rondônia e Embrapa Mandioca e Fruticultura da Bahia.

A oficina, realizada ao longo de três dias, foi voltada especialmente para técnicos agrícolas, agentes de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural) e profissionais que atuam na defesa fitossanitária. A proposta é disseminar boas práticas, tecnologias atualizadas e conhecimentos científicos para impulsionar a produção de mandioca, cultura de grande importância socioeconômica para a agricultura familiar.

Durante a programação técnica, especialistas da Embrapa abordaram temas como diversidade genética da mandioca, multiplicação e doenças, identidade visual e práticas sanitárias, coleta, aclimatização, manejo e colheita, nutrição mineral, manejo de pragas, empreendedorismo no campo e registro de maniveiros.

Laís Mary destacou a importância da capacitação para os profissionais do setor

A engenheira agrônoma da Semagric, Laís Mary Lisboa de Lima, destacou a importância da capacitação para os profissionais do setor. “Capacitações como essa proporcionam um aprimoramento essencial para que os técnicos estejam atualizados com o que há de mais moderno na produção de manivas, garantindo maior eficiência e sustentabilidade para os produtores rurais do município”, afirmou.

O secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Ribeiro, ressaltou a importância das parcerias interinstitucionais na promoção de capacitações voltadas ao desenvolvimento rural. “Temos buscado cada vez mais aproximar a Semagric de instituições como a Embrapa, Emater e o Senar, porque sabemos que o conhecimento técnico é a chave para transformar o campo. Essa oficina mostra como as parcerias certas podem gerar resultados concretos para os nossos agricultores”, frisou.

Já o pesquisador da Embrapa Rondônia na área de mandiocultura Rogério Costa, enfatizou a relevância do conhecimento científico para alavancar a produção. “Ao capacitar técnicos e agentes de ATER, conseguimos multiplicar o conhecimento em larga escala. A mandioca é uma cultura estratégica e, com o uso das tecnologias corretas, podemos aumentar a produtividade e a qualidade do produto final”, explicou.

A oficina representa mais um passo no fortalecimento da agricultura familiar e no compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento sustentável no campo.

A capacitação ocorreu no auditório da Faperon em Porto Velho, e contou com o apoio da Faperon/Senar, MAPA/Sebrae, Emater, Seagri e Semagric.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Delcimar Fragoso

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)