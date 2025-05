Ruas no entorno da Praça CEU serão interditadas para realização da festa em homenagem às mães

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), informa que, devido aos preparativos das festividades alusivas ao Dia das Mães, que acontecem neste sábado (10), será necessário a interdição de vias públicas para a montagem da estrutura da festa na Praça CEU, zona Leste da cidade.

Conforme a Semtran, a rua Antônio Fraga Moreira, no bairro Juscelino Kubitschek (JK), onde está localizada a Praça CEU, será parcialmente interditada nesta sexta-feira (9), a partir das 18h, para que a equipe possa começar a montagem de toda a estrutura do evento.

No sábado, durante as festividades, a rua Antônio Fraga Moreira no trecho entre as ruas Benedito Inocêncio e Pedro Veloso,será totalmente interditada.

A Semtran pede que os condutores fiquem atentos à sinalização para não tumultuar o tráfego e gerar transtornos à população. Informa ainda que uma equipe de agentes de trânsito estará no local orientando o público durante a realização do evento.

Com diversas ações sociais, culturais e de lazer, a festa será realizada a partir das 16h, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur).

Texto:Augusto Soares

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)