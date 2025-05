Prefeitura de Porto Velho abre processo seletivo com mais de 600 vagas e salários de até R$ 9,3 mil

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), anunciou nesta sexta-feira (9) o lançamento do edital do processo seletivo para contratação temporária de profissionais de diversos níveis de escolaridade . O processo seletivo tem como objetivo atender às necessidades emergenciais da saúde pública urbana e rural da capital rondoniense.

Serão mais de 600 vagas imediatas oferecidas e ainda cadastros reservas. As convocações ocorrerão em substituição às vagas já ocupadas, as quais não poderão mais ser renovadas. Ainda de acordo com o edital, o prazo emergencial terá o prazo de dois anos.

A remuneração prevista pode chegar a R$ 5,1 mil para médico veterinário e R$ 9,3 para médico clínico geral. Vale destacar que todos os cargos contam ainda com auxílio-alimentação e vale-transporte. As oportunidades disponíveis no processo seletivo são para os seguintes cargos:

Todos os cargos contam ainda com auxílio-alimentação e vale-transporte Nível Fundamental:

Auxiliar de Farmácia — R$ 1.228,25 + benefícios

Agente Comunitário de Saúde — R$ 2.682,82 + benefícios

Nível Médio / Técnico:

Assistente Administrativo — R$ 1.747,51 + benefícios

Técnico em Enfermagem — R$ 1.332,79 + benefícios

Técnico em Higiene Dental — R$ 1.332,79 + benefícios

Técnico em Laboratório — R$ 1.332,79 + benefícios

Técnico em Radiologia — R$ 1.332,79 + benefícios

Nível superior:

Assistente Social – R$ 2.754,15 + benefícios

Biomédico – R$ 2.754,15 + benefícios

Bioquímico – R$ 2.754,15 + benefícios

Enfermeiro – R$ 2.754,15 + benefícios

Farmacêutico – R$ 2.754,15 + benefícios

Fisioterapeuta – R$ 2.754,15 + benefícios

Fonoaudiólogo – R$ 2.754,15 + benefícios

Médico Clínico Geral – R$ 9.375,36 + benefícios

Médico Veterinário – R$ 5.120,44 + benefícios

Nutricionista – R$ 2.754,15 + benefícios

Odontólogo – R$ 5.470,56 + benefícios

Psicólogo – R$ 2.754,15 + benefícios

Terapeuta Ocupacional – R$ 2.754,15 + benefícios

Prazo emergencial terá o prazo de dois anos Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site https://processoseletivo.portovelho.ro.gov.br/ , onde estarão disponíveis: o Edital, a ficha de inscrição on-line e os procedimentos necessários para a inscrição, que estará disponível, a partir das 00h do dia 13/05/2025 até as 23h59min do dia 16/05/2025, conforme estabelecido no cronograma previsto, considerando o horário oficial de Rondônia.

A Semusa alerta para que cada candidato possa concorrer a apenas um cargo/localidade. Para mais informações o candidato pode acessar o edital: https://www.diariomunicipal.com.br/arom/materia/21E7EBC1/3187fc55ab799e05f650e6667290bb1c3187fc55ab799e05f650e6667290bb1c

Segundo o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, esse processo seletivo é uma oportunidade para profissionais da saúde que desejam contribuir com o desenvolvimento da saúde e promover qualidade de vida do porto-velhense. “Esse é o compromisso da nossa gestão com a saúde pública de Porto Velho. Já realizamos grandes ações desde o início do nosso mandato. Ainda vamos fazer muito mais. Com esse processo seletivo vamos continuar com esse trabalho e principalmente respeito com a nossa população que merece um atendimento digno”, finaliza.



Texto:André Oliveira

Foto:Vanessa Farias/ Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)