Sinal de vida do pedestre: Um gesto que pode fazer toda a diferença no trânsito

Um gesto simples, mas que faz a total diferença na segurança de quem utiliza as vias públicas de Porto Velho, o sinal de vida do pedestre é uma importante ferramenta para garantir a redução de acidentes no trânsito de Porto Velho.



Para realizar o sinal de vida, antes de pisar na faixa, basta o pedestre estender o braço para indicar sua intenção de cruzar a via. Vale destacar que esse gesto permite que os condutores percebam o pedestre e garantam a prioridade na passagem.



O fortalecimento dessas pequenas atitudes, que somadas representam uma significativa mudança no que diz respeito à segurança da população, está inserido nas ações do Maio Amarelo.



Com foco na proteção da vida e na redução dos índices de mortes e feridos no trânsito, a campanha Maio Amarelo 2025 tem como proposta mobilizar e sensibilizar toda a sociedade por meio de parceria entre o poder público e a população em geral.



PROGRAMAÇÃO MAIO AMARELO

De 9 a 16 de maio, Semtran em Ação, as equipes da Semtran realizarão os seguintes serviços:

Pit-stop com motoristas e pedestres em semáforos e blitz educativa;

Orientações sobre os serviços de transportes coletivos e o PVH Mobilidade;

Divulgação e orientação sobre o Sinal de Vida nas faixas de pedestres;

Divulgação e orientações sobre ciclistas e pedestres na área de fechamento do espaço alternativo e da ciclofaixa;

Divulgação e orientação do Maio Amarelo e do Dia D (passeio ciclístico).



De 17 a 18 de maio - Semtran em Ação:

No Parque da Cidade, das 17h às 20h, para divulgação e orientação sobre o Sinal de Vida, orientação de ciclistas, divulgação e orientação sobre Maio Amarelo e o Dia D (passeio ciclístico).

De 19 a 22 de maio:

Pit-stop com motoristas e pedestres em semáforos e blitz educativa.

De 23 a 24 de maio:

Semtran em Ação no Parque da Cidade, das 18 às 21h;

Divulgação e orientação sobre o Sinal de Vida;

Divulgação e orientação aos motoristas;

Orientação sobre o Maio Amarelo e Dia D (Passeio ciclístico).

Dia 25 de maio:

Dia D (Passeio Ciclístico)

Parque Circuito, Espaço Alternativo, rua Santos Dumond, rua Décio Bueno, travessa Aeronave, avenida Prefeito Chiquilito Erse, avenida Imigrantes, rua Cripriano Gurgel, avenida Tiradentes, rua Cassiterita, Rua da Prata, Rua do Contorno, rua Apolo e Parque da Cidade. Horário: 17h às 20h.

De 26 a 30 de maio:

Palestras em empresas e faculdades sobre o Maio Amarelo.

