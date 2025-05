Campanha é lançada em Porto Velho com foco na redução de acidentes de trânsito e proteção à vida

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), lançou na manhã desta quinta-feira (8) a edição 2025 da campanha Maio Amarelo. Com o tema “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”, o evento de abertura foi realizado em frente a Semtran e reuniu autoridades, servidores e público geral.

A campanha internacional tem o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre segurança no trânsito e redução de mortes e feridos. Durante o lançamento da campanha, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a importância da população para a construção de um trânsito mais seguro na capital. “Nós temos essa preocupação muito clara. A Semtran realiza campanhas educativas permanentes, afinal, prevenir é melhor do que remediar. Economiza dinheiro público e, sobretudo, economiza vida, que é o nosso maior patrimônio”, concluiu.

Durante todo o mês de maio, a Semtran promoverá várias ações educativas vias públicas, faculdades e Parque da Cidade, buscando mobilizar a sociedade para a construção de um trânsito mais seguro. “A Prefeitura de Porto Velho, através do trabalho de toda equipe da Semtran, reafirma seu compromisso em promover ações educativas voltadas principalmente à preservação da vida. A gente já vem realizando diversas ações, mas o Maio Amarelo vem para fortalecer todas essas atividades”, disse o secretário da pasta, Iremar Torres.

Entre as ações programadas, a Semtran realizará pit-stops em pontos estratégicos da capital, divulgação de orientações para condutores e pedestres, passeio ciclístico, serviços como cadastramento de idosos e pessoas com deficiência (PcD), evento no Parque da Cidade, palestras, entre outras ações voltadas para a segurança no trânsito.

PROGRAMAÇÃO

De 9 a 16 de maio, Semtran em Ação, as equipes da Semtran realizarão os seguintes serviços:

Pit-stop com motoristas e pedestres em semáforos e blitz educativa;

Orientações sobre os serviços de transportes coletivos e o PVH Mobilidade; Divulgação e orientação sobre o Sinal de Vida nas faixas de pedestres;

Divulgação e orientações sobre ciclistas e pedestres na área de fechamento do espaço alternativo e da ciclofaixa;

Divulgação e orientação do Maio Amarelo e do Dia D (passeio ciclístico).

De 17 a 18 de maio - Semtran em Ação:

No Parque da Cidade, das 17h às 20h, para divulgação e orientação sobre o Sinal de Vida, orientação de ciclistas, divulgação e orientação sobre Maio Amarelo e o Dia D (passeio ciclístico).

De 19 a 22 de maio:

Pit-stop com motoristas e pedestres em semáforos e blitz educativa.

De 23 a 24 de maio:

Semtran em Ação no Parque da Cidade, das 18 às 21h;

Divulgação e orientação sobre o Sinal de Vida;

Divulgação e orientação aos motoristas;

Orientação sobre o Maio Amarelo e Dia D (Passeio ciclístico).

Dia 25 de maio:

Dia D (Passeio Ciclístico) Parque Circuito, Espaço Alternativo, rua Santos Dumond, rua Décio Bueno, travessa Aeronave, avenida Prefeito Chiquilito Erse, avenida Imigrantes, rua Cripriano Gurgel, avenida Tiradentes, rua Cassiterita, Rua da Prata, Rua do Contorno, rua Apolo e Parque da Cidade. Horário: 17h às 20h.

De 26 a 30 de maio:

Palestras em empresas e faculdades sobre o Maio Amarelo.

