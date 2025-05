Prefeitura de Porto Velho atua na operação “Fio Desencapado”

>



Servidores acompanharam as guarnições policiais na fiscalização de ferros velhos



Equipes de soldados e oficiais militares se perfilaram no pátio do Comando Geral Na manhã desta quinta-feira (8), a Polícia Militar, em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, deflagrou a operação “Fio Desencapado”, que cumpriu diligências em galpões de compra e venda de sucata suspeitos de praticarem receptação de material da rede de iluminação pública. A operação foi uma solicitação da prefeitura como forma de combater a recepção e, consequentemente, o furto de fios na cidade.



Problema recorrente no território porto-velhense, o furto de fios vai além do rastro de escuridão deixado nas ruas da cidade e traz consigo questões mais nevrálgicas da segurança pública, como o tráfico de entorpecentes, formação de quadrilha, entre outros crimes.



Logo cedo, às 6h, equipes de soldados e oficiais militares se perfilaram no pátio do Comando Geral, onde receberam as ordens de ação policial. Dando suporte à deflagração da operação estavam servidores da Secretaria Geral de Governo (SGG), Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) e Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob).



COMBATE AO CRIME



Prefeito Léo Moraes acompanhou a operação e falou com os servidores e militares sobre a importância dessa ação O prefeito Léo Moraes acompanhou a operação e falou com os servidores e militares sobre a importância dessa ação, que visa inibir o avanço desses furtos, além de punir os responsáveis por esses crimes, transformando Porto Velho a cada dia em uma cidade melhor para se viver.



“A Prefeitura fez esse pedido ao Governo de Rondônia e fomos prontamente atendidos. Isso é para que nós possamos combater frontalmente a criminalidade em relação a esses furtos que trazem muitos prejuízos à nossa sociedade. Com essa ação, a gente consegue coibir a marginalidade que estava muito à vontade da forma como estava acontecendo. Eu não abro mão de organizar a sociedade e, junto com as forças policiais, vamos ser enérgicos contra o crime”, falou Léo Moraes.



Presente na operação, o secretário estadual de segurança pública, coronel Felipe Vital, garantiu que essa operação vai inibir o comércio ilegal de material público dentro da cidade de Porto Velho.



Presente na operação, o secretário estadual de segurança pública, coronel Felipe Vital “É fio de cobre, tampa da Caerd e por aí vai, e isso tem desgastado demais, não apenas os comerciantes, mas também os moradores. Se tem alguém que compra de forma ilegal, a gente vai atacar. O governador Marcos Rocha e o prefeito Léo Moraes estão trabalhando em uma ação conjunta para trazer resposta à nossa comunidade”, declarou o coronel Felipe Vital.



ATUAÇÃO FIRME

Para o presidente da Emdur, Bruno Holanda, o furto de materiais da rede de iluminação pública é algo muito danoso à sociedade, motivo pelo qual se tornou necessária essa união de forças, que conta com um contingente de servidores no apoio e fiscalização dessas localidades suspeitas.



“O objetivo da Emdur nessa operação é fazer identificação dos materiais da Prefeitura que estejam nesses locais para se constatar a receptação de materiais roubados. Estamos buscando a identificação de fios, cabos, para poder fazer o flagrante e fechar essa operação de forma exitosa”, garantiu Bruno Holanda.



Operação tem como foco os ferros velhos e outros locais que comercializam produtos relacionados a fios Responsável pela coordenação da operação, o tenente coronel Amorim, relatou que essa operação tem como foco os ferros velhos e outros locais que comercializam produtos relacionados a fios.



“Sabemos que aqueles que praticam esse tipo de crime são pessoas com problemas de drogadição, o que é uma questão de saúde pública, mas a segurança do Estado não poderia se omitir, motivo pelo qual nós atuamos hoje para coibir essa prática e esses delitos que ferem não apenas na questão material, mas também no ponto social. A Prefeitura de Porto Velho vem sendo um importante parceiro nas atividades de policiamento ostensivo da nossa capital”, afirmou o tenente coronel Amorim.



Para denunciar furtos de fios de eletricidade em Porto Velho, a população pode acionar a polícia através do número 190 ou enviar uma mensagem para o número (69) 99224-0676, informando o local da ocorrência.

