Inscrições abertas para a 1ª edição da Copa Madeirão de futebol de várzea

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) abriu nesta segunda-feira (5), as inscrições para a 1ª edição da Copa Madeirão de Futebol de Várzea- adulto Masculino. O evento, que promete reunir talentos de toda a cidade, deve ser a maior competição de várzea da capital e tem como objetivo promover a união, a integração e o lazer da comunidade esportiva do município, bem como contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do esporte amador do município.

Os times interessados podem inscrever as equipes até o dia 16 de maio e deverão enviar via whatsapp (69) 98473-6067. A Fórmula de Disputa, as datas, horários, locais de competição, sorteio dos potes e apresentação do regulamento serão repassadas as equipes participantes no Congresso Técnico dia 27 de maio de 2025, às 19h no Auditório do Teatro Banzeiro, após as inscrições serem aprovadas pela Comissão Organizadora da Semes. O Início da Copa Madeirão de Futebol de Várzea, acontece no dia 31 de maio.

A Copa Madeirão deve reunir cerca de 100 equipes somente para a categoria adulta. Além do troféu e medalhas, a equipe campeã receberá a quantia de R$ 10 mil, e o vice-campeão terá o prêmio de R$ 5 mil. O artilheiro, o destaque da competição, o melhor técnico e melhor goleiro receberão troféus.Os valores dos bônus em dinheiro, serão provinientes de patrocínio privado. A idade mínima para participação do atleta será 16 anos completos na data de seu aniversário e com autorização dos pais.

De acordo com o secretário da Semes, Cássio Moura, a competição é uma excelente oportunidade para os atletas de Porto Velho mostrarem suas habilidades, além de incentivar a prática esportiva. “Mais uma vez a Prefeitura de Porto Velho está valorizando o esporte na capital. Por determinação do prefeito Léo Moraes estamos trabalhando em diversas áreas para alavancar o esporte em Porto Velho, e desta vez com o futebol”, concluiu o secretário.

A Semes prioriza a valorização do esporte em diversas modalidades, como por exemplo, a realização da competição de futsal de base, torneio X-1 que foi realizado na Vila Olímpica Chiquilito Erse e ainda a competição de natação que será no dia 10 de maio com apoio da Federação Aquática de Rondônia. A expectativa é que outras competições de diferentes modalidades também sejam realizadas.

Texto:André Oliveira

Fotos:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)