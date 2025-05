Concluído curso de capacitação às famílias voluntárias ao Serviço Família Acolhedora

Concluído, na noite da quarta-feira (7), o curso de capacitação às famílias voluntárias ao Serviço Família Acolhedora (SFA). Foram três dias (5,6 e 7) de aprendizagem, onde 45 famílias inscritas entraram em contato com o conhecimento necessário para tornar-se uma família acolhedora.



“Agradecemos todo apoio da nossa secretária municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), Lucília Muniz de Queiroz, o trabalho da gerente do Serviço Família Acolhedora, Magda Santos, e toda equipe do Departamento de Proteção Social Especial (DPSE) que colaborou nos três dias de capacitação. Agradecemos todo apoio!”, disse a diretora do DPSE, Karla Feitosa.



Magda Santos informou que o Serviço Família Acolhedora tem o seu aceitamento num permanente crescimento, a cada capacitação realizada, as inscrições de famílias interessadas aumentam. Nesta, por exemplo, foram 45 inscrições, número superior e quase o dobro da capacitação anterior.



PREPARAÇÃO

Acolhimento familiar é coordenado pela Semasf A capacitação para famílias voluntárias ao Serviço Família Acolhedora é um processo essencial que visa preparar e orientar as famílias que desejam participar desse serviço. Esse treinamento é fundamental para garantir que as famílias estejam bem informadas e preparadas para acolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.



Durante a capacitação, as famílias recebem informações sobre os direitos das crianças e adolescentes, as responsabilidades dos acolhedores, e as melhores práticas para proporcionar um ambiente seguro e acolhedor. Além disso, são abordados temas como o desenvolvimento infantil, a importância do vínculo afetivo, e estratégias para lidar com possíveis desafios emocionais e comportamentais das crianças acolhidas.



A capacitação também inclui orientações sobre os procedimentos legais e administrativos envolvidos no acolhimento, bem como o suporte e acompanhamento que as famílias receberão durante todo o processo. Esse treinamento é uma oportunidade para as famílias esclarecerem dúvidas, compartilharem experiências e se prepararem de forma adequada para oferecer um lar temporário e seguro para as crianças e adolescentes que necessitam.

CADASTRO

O acolhimento familiar é coordenado pela Semasf e tem por objetivo a garantia de direitos de crianças e adolescentes, preconizados no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Famílias interessadas em participar do Serviço Família Acolhedora podem se inscrever no cadastro do município.



Para informações sobre o Serviço Família Acolhedora entrar em contato com o telefone: (69) 98473-6021 e e-mail: [email protected].



Texto:Adaides Batista

Foto:Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)