III Feira da Mulher do Norte acontece nesta sexta-feira, no Espaço Multieventos do TRE-RO

Fomentar o empreendedorismo local, a emancipação feminina, geração de renda são alguns dos objetivos da III Feira da Mulher do Norte, organizada pela Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres da Prefeitura de Porto Velho. O evento acontece nesta sexta-feira (9), das 7h às 15h, no Espaço Multieventos do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), à rua Presidente Dutra, 1889, bairro Olaria, na capital.

O projeto de autoria do Departamento de Políticas Assistenciais para Mulheres, mais uma vez vai contribuir para fomentar o empreendedorismo local por meio de feiras, sendo um norte para as mulheres em situação de vulnerabilidade social, sendo empreendedoras há muito tempo ou iniciando no ramo.

O projeto visa cada vez mais alcançar mulheres para que a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Coordenadoria, seja esse suporte para as mulheres da capital e dos distritos fronteiriços em busca de justiça e reparação social.

Feiras são ferramentas de transformação na vida de muitas mulheres De acordo com a diretora de Políticas Assistenciais para Mulheres (SGG), Lena Assis, mais uma vez, com apoio do prefeito Léo Moraes, o evento vai oferecer espaço, acesso, suporte e estrutura para que as empreendedoras possam expor e vender os seus produtos, seja no segmento do artesanato, gastronomia, confecção, acessórios, entre outros.

“As Feiras são ferramentas de transformação na vida de muitas mulheres. Traz autonomia, gera movimento, além de conectar vários grupos de mulheres com histórias diferentes que reforçam a nossa luta, força e resistência, mesmo diante de um cenário terrível de feminicídio e violência contra as nossas mulheres. Seguimos na luta todos os dias, construindo as políticas públicas onde quase nunca chega”, afirma, a Lena Assis.

A gerente de Políticas Assistenciais para Mulheres, Carolina Martins, acredita que a construção de um espaço acolhedor para as mulheres é fundamental para impulsionar o empreendedorismo no seu território. "Com os suportes necessários para viabilizar os eventos, é possível avançar nesse projeto diverso, potente e cheio de propósito, além de gerar oportunidades para as empreendedoras locais, que têm o Norte como identidade e fonte de inspiração", afirmou a gerente.

Feira não cobrará nenhuma taxa para a participação A Feira não cobrará nenhuma taxa para a participação, sendo apenas necessário levar os produtos pra vender, pois o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia irá disponibilizar toda a estrutura para as participantes, sendo parceiro da Prefeitura de Porto Velho desde a última edição da Feira.

A orientação é que todas cheguem com 30 minutos de antecedência para a organização do seu espaço e produtos.

Contato para mais informações: (69) 98141-5594 - Carolina

Texto:Humberto Oliveira

Foto:Carolina Martins

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)