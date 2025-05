Prefeitura promove 1º Seminário de Planejamento Municipal voltado para servidores; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), realiza, no dia 16 de maio de 2025, o 1º Seminário de Planejamento Municipal, voltado para gestores e servidores públicos municipais. O evento acontecerá no Teatro Banzeiros, das 8h às 18h, e tem como objetivo fortalecer a cultura do planejamento técnico na administração pública, alinhando metas de médio e longo prazo às reais demandas da população.

Destinado especialmente a profissionais que atuam na formulação, execução e monitoramento de políticas públicas do município, o seminário será um espaço estratégico de diálogo, capacitação e construção coletiva, com o intuito de subsidiar a elaboração de ações planejadas, integradas e financeiramente viáveis.

A programação contará com palestras e painéis temáticos que serão ministrados por especialistas, gestores, técnicos da gestão municipal e representantes de instituições de controle, como o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO).

Entre os temas abordados estão o fortalecimento da governança pública, a melhoria da qualidade de vida da população e o uso eficiente dos instrumentos legais, como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) — ferramentas fundamentais para nortear os investimentos e as prioridades do município nos próximos quatro anos.

Além disso, serão apresentados e debatidos temas como a elaboração de projetos de infraestrutura com recursos de emendas parlamentares, o desenvolvimento urbano e sustentável, a inovação e modernização na gestão pública da Amazônia, e o fomento ao turismo local.

As inscrições estão abertas e vão até o dia 15 de maio de 2025. Os servidores municipais interessados em participar devem realizar o cadastro clicando aqui.

O seminário integra o calendário de ações da Sempog e está alinhado ao processo de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a qualificação institucional e a consolidação de uma administração mais eficiente, participativa e voltada em melhorar a qualidade de vida dos porto-velhenses.

Texto:Emily Costa

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)