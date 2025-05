Cemitérios de Porto Velho passam por mutirão de limpeza

Com a proximidade do Dia das Mães, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), intensificou o trabalho de limpeza nos cemitérios públicos da capital. Embora o serviço seja realizado rotineiramente, o mutirão visa preparar ainda mais os espaços para receber com dignidade e organização os milhares de visitantes neste período.

Segundo a Semusb, a expectativa é que mais de 10 mil pessoas visitem os cemitérios nos dias que antecedem e durante o Dia das Mães. Para isso, uma força-tarefa composta por cerca de 30 servidores está atuando diretamente nos trabalhos de manutenção e limpeza. As ações começaram pelo Cemitério da Candelária, seguiram para o Cemitério Santo Antônio e, na sequência, chegaram ao Cemitério dos Inocentes.

Entre os serviços executados estão roçagem, capinagem, varrição e coleta de resíduos. O objetivo é garantir que os espaços estejam não apenas limpos, mas também seguros e acolhedores para os familiares que irão prestar homenagens às mães já falecidas. A limpeza abrange tanto a parte interna quanto externa das unidades.

Limpeza abrange tanto a parte interna quanto externa das unidades "Essa é uma data muito significativa para as famílias, e a Prefeitura tem o compromisso de oferecer um ambiente limpo e adequado para esse momento de lembrança e homenagem", destacou Giovanni Marini, secretário da Semusb. Além disso, a secretaria reforça que os cuidados com os túmulos, como limpeza e ornamentação, devem ser feitos pelos próprios familiares.

A Semusb informa ainda que os serviços de limpeza nos cemitérios municipais ocorrem de forma contínua ao longo do ano, mas são reforçados em períodos de maior visitação, como o Dia das Mães e o Dia de Finados.

Texto:Jhon Silva

Foto:Semusb

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)