Cleitinho volta a manifestar apoio à CPMI do INSS

O senador Cleitinho (PL-MG) voltou a manifestar seu apoio à instalação da CPMI do INSS. Ele disse que "o roubo aos aposentados" pode se transformar no maior escândalo de corrupção do Brasil.

Cleitinho relatou ter ouvido que a base governista argumenta que as irregularidades começaram no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para o senador, mesmo assim os parlamentares governistas deveriam assinar o pedido pela CPMI.

— Vamos investigar todos os governos. Todos têm que ser investigados. Os homens são falhos. O que mais tem aqui no Congresso é um bando de lobista e vagabundo. Isso tem que ter um ponto final! — afirmou o senador, ao discursar no Plenário nesta quarta-feira (7).

Segundo Cleitinho, um dos trabalhos do Legislativo é investigar o Executivo. Ele disse que a base teme uma CPMI porque pode "dar impeachment" para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Para o senador, quem roubou deve ir para a cadeia, independentemente de ser de esquerda ou de direita.

Deputados

Cleitinho ainda se posicionou contra o projeto que trata do aumento do número de deputados de 513 para 531 ( PLP 177/2023 ). A matéria foi aprovada na Câmara nessa terça-feira (6) e deve ser enviada ao Senado nos próximo dias. Ele disse que o Congresso deveria ter como prioridade projetos para ajudar o povo.