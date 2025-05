Mulheres guerreiras apostam no conhecimento para mudar de vida com superação

Elas acordam cedo, cuidam da casa, trabalham o dia inteiro e, quando a maioria já está descansando, elas seguem para a sala de aula. São mães, avós, mulheres guerreiras que, mesmo diante de rotinas exaustivas, encontram tempo e força para perseguir o sonho de ingressar na universidade. No projeto Superação Pré-Enem, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, elas não apenas estudam – elas inspiram.

O cursinho gratuito, que atende 350 alunos em quatro polos da capital, virou um espaço de acolhimento e oportunidades para quem não desistiu de si. Histórias como a de Marileide Maciel, de 55 anos, são a prova disso. Moradora do bairro Embratel, ela passa o dia entre o trabalho em um bazar e um box de alimentação na avenida Calama. À noite, deixa a filha e o neto em casa e segue para o cursinho com a cabeça cheia de planos.

“Hoje eu estou me preparando para o Enem para alcançar a nota que preciso e fazer o curso de Nutrição. Quando ouvi falar do Superação, me inscrevi e fui selecionada. Em dois meses aqui, já sinto diferença. Me sinto mais confiante agora do que no ano passado. No primeiro dia, ouvi outras mulheres falando que conseguiram nota para Medicina, Nutrição e isso me encheu de esperança. Tenho meus empecilhos, mas estou superando. O objetivo é claro: superar e alcançar uma ótima nota com esse treino que estamos tendo aqui”, compartilha Marileide.

Elimar Nogueira é exemplo de resiliência Mas a força feminina não tem idade. Aos 62 anos, dona Elimar Nogueira é exemplo de resiliência. Psicóloga formada no ano 2000, ela descobriu um câncer de mama em 2020 e ainda está em tratamento. Mesmo assim, decidiu voltar aos estudos e se inscreveu no Superação. Agora, sonha em cursar Letras – Português.

“Acredito que nunca é tarde para aprender. Estudar me mantém viva, me dá propósito. E ainda tenho um motivo a mais: meu neto, Kayke, de 17 anos. Acompanho ele todos os dias no cursinho. É uma troca linda, incentivo ele e ele me incentiva. Somos dois sonhadores dividindo o mesmo caminho”.

O PROJETO

Rose Vital destaca que o Superação vai além de um curso preparatório Essas histórias emocionam e refletem o verdadeiro espírito do Superação Pré-Enem: acolher, fortalecer e transformar. O projeto, que já ajudou mais de 3 mil alunos a entrarem no ensino superior, abre suas portas a quem carrega o peso da rotina, mas não abre mão do sonho.

A supervisora do projeto, Rose Vital, destaca que o Superação vai além de um curso preparatório — é uma política pública inclusiva e humanizada.

“Quando acolhemos uma mãe, uma avó, uma mulher que já viveu tanto e mesmo assim decide recomeçar pelos estudos, nós compreendemos que o papel da educação vai muito além da sala de aula. O Superação é sobre sonhos, sobre oportunidades, sobre mostrar que a educação é, sim, o maior instrumento de transformação social. Aqui, nós não olhamos idade, olhamos coragem”.

Texto:Jhon Silva

Foto:Hellon Luiz

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)