CRE prepara debates sobre emigração e competitividade internacional do Brasil

Brasileiros no exterior e novo cenário do comércio global serão temas de audiências - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou, nesta quarta-feira (7), a realização de duas audiências públicas para debater a emigração de brasileiros e a competitividade comercial do Brasil no mercado global. As datas dos encontros ainda serão definidas. Os requerimentos foram apresentados pelo presidente do colegiado, senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Emigrantes

Uma das audiências ( REQ 9/2025 ) terá como foco a situação das comunidades brasileiras no exterior, que atualmente somam cerca de 4,9 milhões de pessoas. De acordo com Nelsinho, os brasileiros que vivem fora do país enfrentam desafios como adaptação cultural, dificuldades legais e acesso restrito a serviços essenciais.

O debate contará com a presença de diplomatas e representantes da comunidade brasileira. Serão convidados:

Cônsul-geral do Brasil em Nova York, Adalnio Senna Ganem

Embaixador brasileiro em La Paz, Luís Henrique Sobreira Lopes

Embaixador brasileiro em Tóquio, Octávio Henrique Dias Garcia

Um integrante da comunidade brasileira nos Estados Unidos

Comércio exterior

A segunda audiência ( REQ 10/2025 ) discutirá a estratégia de comércio exterior do Brasil diante das mudanças no cenário internacional. Nelsinho ressaltou que medidas protecionistas adotadas pelo governo dos Estados Unidos, como o aumento de tarifas de importação, "têm impactado diversos setores da economia brasileira".

Serão convidados para a discussão: