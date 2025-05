Prefeitura realiza ação de regularização fundiária para moradores do Empreendimento Veredas II, em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur), informa que realizará, entre os próximos dias 14 e 17 de maio, uma ação de atendimento voltada exclusivamente aos moradores do Empreendimento Veredas II, localizado no bairro Escola de Polícia, na zona Leste da capital.

A iniciativa tem como objetivo sanar pendências documentais, promover atualizações cadastrais, realizar novas vistorias técnicas e dar início à formalização de processos de regularização fundiária para os residentes do Veredas II.

O atendimento será realizado nas dependências da Comunidade Santa Rita de Cássia, situada na avenida Mamoré, nº 4584, nos turnos da manhã e da tarde nos seguintes horários:

- Dias 14, 15, 16 de maio - das 8h30 às 11h45 e das 14h30 às 17h;

- Dia 17 de maio – das 8h às 12h.

Comunidade Santa Rita de Cássia, situada na avenida Mamoré, nº 4584 A ação contempla moradores das seguintes vias que integram o empreendimento Veredas II: avenida Mamoré, rua Centenário, rua Esplendor e rua Salvador.

O secretário da Semur, Raimundo Alencar, destaca a importância dessa ação como parte do compromisso da Prefeitura com a promoção da segurança jurídica e do direito à moradia para as famílias que integram o empreendimento.

“Estamos intensificando os esforços para garantir que os moradores do Veredas II tenham acesso à documentação legal de seus imóveis, fortalecendo a cidadania e a dignidade das famílias beneficiadas”, reforça Alencar.

A Prefeitura de Porto Velho reafirma seu compromisso com a justiça social por meio da regularização fundiária.

Texto:Alex Fontes

Foto:Alex Fontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)