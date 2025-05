Prefeitura de Porto Velho realiza vistoria no vilarejo ribeirinho de Cavalcante

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur), através do Departamento de Gestão Urbana (DGU), na última semana, realizou uma visita técnica à comunidade ribeirinha de Cavalcante, no baixo Madeira. A ação teve como foco o levantamento da área atingida pela cheia do rio Madeira, incluindo localidades ribeirinhas de Curicacas e Terra Caída.

O objetivo da visita foi reavaliar o projeto urbanístico elaborado pela Prefeitura em 2022, que previa o reassentamento das famílias afetadas pela grande enchente de 2014. Com a nova inundação registrada este ano, a Semur retornou à região para analisar a viabilidade de manutenção da área prevista para reassentamento, visando garantir que essas famílias não sejam novamente impactadas por futuras cheias.

Durante a vistoria, foram utilizados drones e equipamentos de georreferenciamento para auxiliar no mapeamento técnico da área, permitindo uma possível readequação do projeto urbanístico. Participaram da ação arquitetos e topógrafos do DGU, com suporte da Divisão de Elaboração de Projetos Urbanísticos (DIPU), sob responsabilidade da arquiteta Frane Basques Castelo Branco, que coordenou os trabalhos técnicos no local.

Também esteve presente na ação a equipe da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), que realizou uma vistoria técnica voltada à análise da situação do saneamento básico e do abastecimento de água na região afetada.

A iniciativa reafirma o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com o planejamento urbano responsável e a proteção das comunidades ribeirinhas, buscando soluções seguras e sustentáveis para evitar novos prejuízos em decorrência de eventos climáticos extremos.

Texto:Alex Fontes

Foto:Alex Fontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)