Prefeitura altera edital para seleção de projetos que terão recursos do Ministério da Cultura

Através da Fundação Cultural do Município (Funcultural), a Prefeitura de Porto Velho publicou o Edital Retificador nº 002/2025 , relacionado ao Edital de Chamamento Público nº 008/2025 , sobre as alterações realizadas no Anexo VIII deste Chamamento Público, que trata sobre o cronograma de atividades do certame.

Entre outros itens, o Edital Retificador nº 002/2025, pontua alterações relacionadas ao período de inscrições, que também segue até o dia 12 de maio de 2025; na data de publicação dos inscritos por categoria; período de análise técnica; publicação do resultado preliminar; prazo para análise dos documentos de habilitação; prazo para recursos e data de divulgação do resultado final.

Por meio do Edital nº 008/2025 da Fundação Cultural (Funcultural), a Prefeitura de Porto Velho, com recursos do Ministério da Cultura e por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), realiza a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro.

Expectativa é que sejam aprovados 64 projetos O apoio visa incentivar as mais diversas formas de manifestações culturais do município. Ao todo serão selecionados 64 projetos, mas esse número poderá ser ampliado, caso haja orçamento e interessados.

Um dos principais critérios para concorrer é que os projetos sejam realizados na cidade de Porto Velho, com exceção daqueles cujas mostras também visam difundir a cultura no município.

No total, serão disponibilizados recursos da ordem de R$ 2.121.592,46 (dois milhões, cento e vinte e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos). A expectativa é que sejam aprovados 64 projetos.

As inscrições devem ser realizadas por meio do envio da documentação especificada no edital para e-mail: [email protected].

Texto:Augusto Soares

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)