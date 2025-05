Prefeitura de Porto Velho publica alterações no edital de chamamento público que deve premiar entidades culturais

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município (Funcultural), publicou o Edital Retificador nº 001/2025 , vinculado ao Edital de Chamamento Público nº 007/2025 . O novo documento trata das alterações realizadas no Anexo VIII do Chamamento Público, o qual especifica o cronograma de atividades.

Conforme o Edital Retificador nº 001/2025 , houve alterações nas datas e prazos relacionados ao período de inscrições, que agora segue até o dia 12 de maio de 2025; na data de publicação dos inscritos por categoria; publicação do resultado preliminar; prazo para recursos e ainda na data de divulgação do resultado final, entre outros itens.

O Edital nº 007/2025 tem como objetivo a premiação de projetos, atividades, iniciativas ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, de acordo com a Política Nacional de Cultura Viva (PNCV). Podem se inscrever entidades com ou sem CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas).

Estão sendo disponibilizados R$ 510 mil do Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), para premiar 26 entidades ou coletivos ligados à promoção da cultura no município de Porto Velho.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas através do e-mail [email protected]. Os interessados devem ficar atentos porque não serão aceitas inscrições enviadas por outros formatos e nem fora do prazo estipulado, agora estendido até o dia 12 de maio de 2025.

Texto:Augusto Soares

Foto:Landro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)