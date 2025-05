CPI das Bets adia oitiva da Pinkbank e convoca influenciadores

A CPI das Bets adiou o depoimento do sócio da instituição de pagamento Pinkbank Brasil, Carlos de La Cruz Hyppolito, e seu diretor-executivo, Anderson Cicotoste. Os depoimentos estavam previstos para ocorrer em reunião desta quarta-feira (7). A CPI também a convocação dos influenciadores digitais Giliard Vidal dos Santos e Luiz Ricardo Melquiades, conhecido como Rico Melquiades.

O presidente do colegiado, senador Dr. Hiran (PP-RR), informou que acatou o pedido de adiamento de Hyppolito e Cicotoste em razão de não estarem no Brasil. A relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), havia requerido a oitiva para esclarecer as operações financeiras da Pinkbank Brasil que podem ter facilitado transações suspeitas associadas a plataformas de apostas, além de ouvir sobre o funcionamento do mercado de apostas online e suas conexões com o sistema financeiro.

Requerimentos

Além da presença obrigatória de Giliard na condição de testemunha ( REQ 444/2025 ), os senadores aprovaram o pedido de relatório de inteligência financeira (RIF) sobre o influenciador ( REQ 445/2025 ). Giliard é filho da influenciadora Deolane Bezerra, investigada por lavagem de dinheiro pela Polícia Civil de Pernambuco. O RIF é elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e possui dados bancários e fiscais sigilosos.

Já a convocação de Rico Melquiades, também como testemunha ( REQ 446/2025 ), servirá para esclarecer seu envolvimento em investigações policiais relacionadas a apostas, segundo Soraya, responsável pelos requerimentos.

"A convocação é justificada em razão de seu envolvimento na Operação Game Over 2, deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas, que apura a promoção irregular de jogos de azar online por meio de influenciadores digitais", explica a senadora.

A CPI das Bets terá até junho para concluir suas investigações sobre irregularidades no setor de apostas on-line e supostos envolvimentos de pessoas envolvidas no setor com o crime organizado.