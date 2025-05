Porto Velho mostra força como rota turística no circuito nacional

O intenso trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Porto Velho para fortalecer a capital rondoniense como um dos principais polos turísticos da Amazônia brasileira vem surtindo resultados práticos ao longo dos primeiros cinco meses de 2025.

No último final de semana, a cidade se tornou o foco da “Diversity On Boards”, uma ação que reúne representantes empresariais de variados segmentos para uma imersão na cultura e diversidade do regionalismo nacional, e que trouxe 21 diretoras de empresas de São Paulo para conhecer a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

Acompanhadas pelo secretário adjunto municipal de Turismo (Semdestur), Aleks Palitot, as visitantes do estado de São Paulo tiveram a oportunidade de participar de uma experiência única na Amazônia.

Andrea Mansano, líder da Diversity on Boards De acordo com Andrea Mansano, líder da Diversity on Boards, responsável pela promoção, diversidade e inclusão de mulheres em posições de conselho de administração, essa não é a sua primeira visita à Porto Velho.

“Eu me apaixonei pela cidade, pelo Estado, e desde então eu me dediquei a trazer, ao menos uma vez por ano, um grupo de mulheres conselheiras para cá. Hoje nós estamos em nossa segunda visita com presidentes de grandes empresas no Brasil, visitando a Madeira-Mamoré, além de realizar uma imersão de três dias na região”, relatou Andrea Mansano.

Para a empresária Andreia Diniz, que veio do estado de São Paulo, a sua visita à capital rondoniense é a realização de um sonho que ela sempre alimentou. “Eu já tive a oportunidade de viajar por mais de 70 países, mas conhecer Porto Velho é a realização de um sonho, então eu agradeço à Prefeitura por esse apoio dado em nossa jornada por essa rota turística”, destacou.

Andreia Diniz, sua visita à capital rondoniense é a realização de um sonho que ela sempre alimentou Conforme o secretário adjunto Aleks Palitot, essa é mais uma demonstração da força do turismo porto-velhense, que cada vez mais se consolida como uma rota de viagem de brasileiros interessados em conhecer de perto a cultura e história da região.

“Essa visita consolida Porto Velho como destino de turismo de negócios em ascensão. Além de passarem por experiências de conexão com a natureza, o passeio na histórica Litorina, as conselheiras se surpreendem com a rica história de Porto Velho”, destacou Aleks Palitot.

Além do complexo ferroviário, o grupo também teve a oportunidade de conhecer mais da história de Porto Velho em uma visita ao museu da Estrada de Ferro, que para os cidadãos porto-velhense conta com acesso gratuito.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Hellon Luiz

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)