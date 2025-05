Prefeitura realiza obra de acesso na avenida José Amador dos Reis, zona Leste de Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), está realizando uma importante obra de acesso na avenida José Amador dos Reis. O trabalho teve início no entroncamento com a rua Cascalheira e segue até a BR-364, beneficiando diretamente os moradores da zona leste da capital.

Durante a execução da obra, os técnicos identificaram que o antigo traçado da via apresentava uma curva bastante acentuada, o que representava risco para motoristas e pedestres. E como a intenção é pavimentar o trecho o mais breve possível, foi necessária uma readequação do trajeto, justamente para aumentar a segurança de quem utiliza a avenida no dia a dia.

Para ajustar o nível da pista e corrigir a inclinação, a equipe precisou realizar cortes no barranco ao lado da via. "Esses cortes geraram uma grande quantidade de material, especialmente cascalho. A boa notícia é que esse material está sendo reaproveitado, tanto para o próprio serviço de nivelamento da Amador dos Reis quanto em outras ações da secretaria, como tapa-buracos e encascalhamento em outras ruas de responsabilidade da secretaria", informou o secretário da Semob, Geraldo Sena.

Equipe precisou realizar cortes no barranco ao lado da via Segundo o secretário adjunto, Thiago Cantanhede, esse reaproveitamento é um exemplo de compromisso com o meio ambiente. "Muitas vezes, nas obras públicas, surgem resíduos que precisam ser descartados. Mas em outros casos, como este, o material tem valor e pode ser reutilizado com responsabilidade, evitando desperdício e reduzindo impactos ambientais".

Vale destacar que a Semob atua dentro da legalidade, conforme a Licença Ambiental de Operação (LAO nº 016.00085.006/2024-SUL), válida até 8 de julho de 2028, que autoriza alterações como essa que está sendo realizada. Todo o trabalho segue normas técnicas e ambientais exigidas pelos órgãos competentes.

Texto:Jhon Silva

Foto:Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)