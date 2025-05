Comissão discute criação do Dia Nacional do Alho Brasileiro

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quinta-feira (8) para discutir a criação do Dia Nacional do Alho Brasileiro.

O debate atende a pedido da deputada Marussa Boldrin (MDB-GO) e será realizado no plenário 6, às 9 horas.

Marussa é autora do Projeto de Lei 1684/25, que cria a data comemorativa em alusão ao alho nacional, a ser celebrada anualmente em 19 de abril.

A parlamentar afirma que o alho é uma das hortaliças mais tradicionais e valorizadas da agricultura brasileira, tendo importância vital na geração de emprego e renda no meio rural.

"A Associação Nacional dos Produtores de Alho (Anapa) estima que a cadeia produtiva do alho gera cerca de 300 mil empregos no país, com crescimento médio de 15% ao ano, demonstrando sua expressiva contribuição para a economia e, em especial, para a agricultura familiar", diz Marussa Boldrin.

A audiência atende a exigência prevista na Lei 12.345/10 , segundo a qual a criação de datas comemorativas deve ser precedida de debates públicos.