Prefeitura de Porto Velho alinha parceria com o Estado para melhorar o apoio aos produtores rurais

Para oferecer um atendimento cada vez melhor ao homem e à mulher do campo, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), está unindo esforços com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), como aconteceu na última terça-feira (6).

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, se reuniu com o secretário da Sedam, Marco Lagos, para tratar da integração de informações disponíveis no Geoportal Sedam, uma ferramenta que reúne dados sobre o meio ambiente e o território de Rondônia e que pode ajudar no planejamento e na orientação aos produtores rurais.

“O alinhamento com a Sedam é importante para que possamos usar a tecnologia a nosso favor, de forma simples e prática, levando informação e apoio ao produtor rural de Porto Velho. O Geoportal oferece uma base confiável que pode ajudar a Semagric a orientar melhor sobre a regularização ambiental e outras demandas do campo”, explicou Rodrigo Ribeiro.



Iniciativa faz parte de um esforço conjunto para ampliar o acesso à informação A parceria também prevê a capacitação de servidores da Semagric, que passarão a orientar diretamente os produtores rurais sobre boas práticas no uso da terra e como manter a propriedade em dia com a legislação, de forma tranquila e sem burocracia.

Segundo o secretário da Sedam, Marco Lagos, o Estado está pronto para apoiar ações que valorizem quem produz no campo e incentivem o uso consciente dos recursos naturais.

“Com esse trabalho em conjunto, poderemos levar informações claras e confiáveis ao produtor, ajudando no desenvolvimento sustentável da agricultura e no bem-estar das famílias que vivem da terra”, destacou.

A iniciativa faz parte de um esforço conjunto para ampliar o acesso à informação, melhorar o atendimento no campo e garantir mais eficiência na gestão ambiental, sempre com respeito ao trabalho e à realidade de quem vive da agricultura em Porto Velho.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Evelyn Menezes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)