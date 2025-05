Programa Saúde na Escola realiza imunização de estudantes da rede municipal de ensino

O Programa Saúde na Escola (PSE), uma parceria colaborativa entre as secretarias municipais de Educação (Semed) e de Saúde (Semusa), tem ampliado suas ações e promovido iniciativas que garantem não apenas o desenvolvimento educacional, mas também a proteção integral dos estudantes da rede municipal de Porto Velho.

Regularmente, equipes do PSE visitam escolas e creches da rede, levando as principais vacinas do Calendário Nacional de Imunização, sempre em colaboração com a comunidade de pais e responsáveis, que são devidamente informados sobre as ações.

De acordo com Gracilene Pimenta, diretora do Departamento de Saúde Escolar da Semed, essa iniciativa fortalece as ações educativas voltadas à prevenção de doenças, à promoção da saúde e ao estímulo à conscientização de toda a comunidade escolar. Ela ressalta que a vacinação é uma das medidas mais eficazes para prevenir doenças imunopreveníveis, protegendo não apenas o indivíduo vacinado, mas toda a comunidade por meio da imunidade coletiva.

A vacinação é realizada de forma coordenada, segura e acessível no ambiente escolar. “Nossa rede tem se empenhado em integrar saúde e educação, promovendo ações que garantem não apenas a aprendizagem, mas também a proteção dos nossos alunos. A vacinação é uma parte fundamental desse trabalho, pois sabemos que crianças saudáveis aprendem melhor e estão mais preparadas para desenvolver seu potencial”, afirmou Gracilene.

Texto:Meiry Santos

Foto:Semed

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)