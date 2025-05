Prefeitura de Porto Velho lança campanha oficial nesta quinta-feira (8)

Com foco na proteção da vida e na redução dos índices de mortes e feridos no trânsito, a Prefeitura de Porto Velho lança a camapanha Maio Amarelo 2025, nesta quinta-feira (8), às 9h. A solenidade, com a presença do prefeito Léo Moraes, será na av. Amazonas, em frente à sede Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran).

“Elaboramos uma vasta programação com objetivo de conscientizar a sociedade sobre a necessidade de cada um fazer a sua parte para termos um trânsito mais humano, com menos acidentes e, principalmente, sem a perda de vidas humanas”, destacou o titular da Semtran, Iremar Lima.

A cerimônia de abertura também contará com a presença de policiais e bombeiros militares, profissionais da saúde, representantes da empresa de transporte coletivo que opera na cidade, sindicatos e associações ligadas à mobilidade urbana, agentes de trânsito e os bonecos Semtranzinho e Semtranzinha, entre outros.

TEMA

Com o tema Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana, o movimento Maio Amarelo é uma campanha internacional que, mais uma vez, tem como proposta mobilizar e sensibilizar toda a sociedade para reduzir os índices de mortes e feridos no trânsito das cidades do mundo inteiro, por meio de parceria entre o poder público e a população em geral.

Entre as ações programadas, a Semtran realizará pit-stops em pontos estratégicos da capital, divulgação de orientações para condutores e pedestres, passeio ciclístico, serviços como cadastramento de idosos e pessoas com deficiência (PcD), entre outras ações voltadas para a segurança no trânsito.



ROTA CICLOVIÁRIA



E para encerrar com chave de ouro toda a programação do Maio Amarelo, no último dia de atividades, haverá passeio ciclístico no Dia D, data em que há mobilização internacional com ações em todo o mundo.

Apesar do lançamento oficial acontecer no dia 8 de maio, as atividades do movimento já iniciaram na segunda-feira (5), com divulgação e marcação com laços amarelos em calçadas de locais com grande movimentação.

PROGRAMAÇÃO

Dia 8 de maio, 9h, na avenida Amazonas, em frente a Semtran:

Apresentação do cronograma completo da programação do mês;

Lançamento do “Fala a Gente”;

Lançamento do Sinal de Vida.



De 9 a 16 de maio, Semtran em Ação, as equipes da Semtran realizarão os seguintes serviços:

Pit-stop com motoristas e pedestres em semáforos e blitz educativa;

Orientações sobre os serviços de transportes coletivos e o PVH Mobilidade;

Divulgação e orientação sobre o Sinal de Vida nas faixas de pedestres;

Divulgação e orientações sobre ciclistas e pedestres na área de fechamento do espaço alternativo e da ciclofaixa;

Divulgação e orientação do Maio Amarelo e do Dia D (passeio ciclístico).



De 17 a 18 de maio - Semtran em Ação:

No Parque da Cidade, das 17h às 20h, para divulgação e orientação sobre o Sinal de Vida, orientação de ciclistas, divulgação e orientação sobre Maio Amarelo e o Dia D (passeio ciclístico).

De 19 a 22 de maio:

Pit-stop com motoristas e pedestres em semáforos e blitz educativa.

De 23 a 24 de maio:



Semtran em Ação no Parque da Cidade, das 18 às 21h;

Divulgação e orientação sobre o Sinal de Vida;

Divulgação e orientação aos motoristas;

Orientação sobre o Maio Amarelo e Dia D (Passeio ciclístico).

Dia 25 de maio:

Dia D (Passeio Ciclístico)

Parque Circuito, Espaço Alternativo, rua Santos Dumond, rua Décio Bueno, travessa Aeronave, avenida Prefeito Chiquilito Erse, avenida Imigrantes, rua Cripriano Gurgel, avenida Tiradentes, rua Cassiterita, Rua da Prata, Rua do Contorno, rua Apolo e Parque da Cidade. Horário: 17h às 20h.

De 26 a 30 de maio:

Palestras em empresas e faculdades sobre o Maio Amarelo.

Texto:Augusto Soares

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)